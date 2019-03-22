2019-03-22T17:40:19+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

Поделиться:
Плагин «Ростелекома» обеспечивает прием безналичной оплаты как через сайт, так и в мобильном приложенииПлагин «Ростелекома» обеспечивает прием безналичной оплаты как через сайт, так и в мобильном приложении
Изменить размер текста:

«Ростелеком» начал оказывать услугу интеграции онлайн-кассы с интернет-магазином. Решение позволит автоматически направлять информацию о продажах по безналичной оплате в Федеральную налоговую службу (ФНС).

В предложение провайдера входят онлайн-касса с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, годовое обслуживание у оператора фискальных данных (ОФД), плагин для интернет-магазина, а также программное обеспечение для интеграции плагина с кассовым аппаратом.

Александр Яресько, директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»: «Мы готовы помочь интернет-магазинам наладить работу с онлайн-кассой в соответствии с федеральным законом 54-ФЗ. Решение «Ростелекома» обойдется предпринимателям в разы дешевле, чем аренда «облачной» кассы. Плагин для приема безналичной оплаты интегрируется на сайт интернет-магазина. При оплате покупки, онлайн-касса записывает информацию на фискальный накопитель и направляет чек покупателю на электронную почту. Информация о продажах автоматом передается в соответствующие службы. Такая организация существенно упрощает процесс продаж и обеспечивает полностью «белую» работу торговой онлайн-площадки».

Плагин «Ростелекома» обеспечивает прием безналичной оплаты как через сайт, так и в мобильном приложении. Если у предпринимателя возникли сложности с настройкой оборудования и интеграцией программного решения, можно заказать выезд специалиста «Ростелекома». Клиент может приобрести комплект единовременным платежом или получить рассрочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В ДТП семилетняя брянская школьница сломала позвоночник
В Брянской области полностью восстановили электроснабжение
В Брянске 50 лучших работников культуры наградили премиями
БМЗ успешно прошел аудит ОАО «РЖД»
Вручены гранты работникам культуры
Эксперт погарского отдела полиции за взятку помог заменить испорченный паспорт
Брянцам прививают культуру раздельного сбора мусора
Житель Стародубского района приревновал сожительницу и зарубил ее топором
Из-за сильного ветра жители Брянщины остались без электричества
На Брянщине стали на треть меньше грабить
Юные брянцы смогут стать участниками поэтического конкурса имени Андрея Дементьева
В Брянске будут судить украинца, который создал подпольный канал миграции нелегалов
Первый камень в основание Дворца единоборств заложили в Брянске
В Брянске у ТЦ "Речной" на дорогу упало дерево
Жителю Навлинского района грозит пять лет колонии за кражу гаечных ключей у соседки
В унечском поселке во время пожара погиб 38-летний мужчина
В Брянской области ищут пропавшего 55-летнего Сергея Корепина
По дорогам Брянска ездили три неисправных маршрутки
Пенсионер из Злынковского района пойдет под суд за кражу банковской карты
Трудоустройство брянских осужденных в колониях признали недостаточно эффективным