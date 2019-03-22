Брянскэнерго восстанавливает нарушенное непогодой энергоснабжение жителей Брянской области

Ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей в ряде районов 1Брянской области области.

Энергетики оперативно устраняют последствия циклона, прошедшего над Брянской областью областью сегодня, 22 марта 2019 года. В результате шквалистого ветра произошли обрывы проводов на линиях электропередачи в нескольких юго – западных районах области, что привело к перебоям в электроснабжении потребителей.

В настоящее время энергетики предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения. В работах задействованы 17 ремонтных бригад и 12 единиц техники.

Координирует восстановительные работы специально созданный штаб под руководством главного инженера филиала Федора Капшукова.