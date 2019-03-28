Стало известно, какой будет погода в апреле в Брянской области

В Брянской области стало известно, какой будет погода в следующем месяце. По прогнозу Росгидрометцентра в апреле в нашем регионе температура воздуха в среднем составит 6,3 градуса тепла. Осадков выпадет около 46 миллиметров.

К слову, самый теплый апрель в Брянске за всю историю метеонаблюдений отмечался в 2000 году . Тогда среднемесячная температурой воздуха составила 11,6 градуса тепла, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Самым холодным был апрель 1955,1965,1987 годов. Тогда столбик термометра держался около 2,6 градусов со знаком "плюс".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».