В Брянскую область вернули утерянное знамя партизанского отряда

Спустя 76 лет на Брянщину вернулось легендарное знамя навлинского женского партизанского отряда имени Надежды Крупской. Больше полувека оно считалось утерянным. А нашли его совершенно случайно в Германии.

- Внук одного из солдат Вермахта в разговоре с друзьями упомянул о красном знамени, которое захватил его дед в бою с партизанами, - рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. – Об этом стало известно в России. В итоге внук немецкого солдата договорился о передаче знамени на родину, в музей «Патизанская поляна» и переслал реликвию на Брянщину. Экспертиза подтвердила подлинность экспоната.

Передали знамя брянскому музею 27 марта. В церемонии поучаствовали ветераны Михаил Атрохин, Борис Шапошников, родственники партизан, юнармейцы.

Партизанский отряд имени Надежды Крупской создали в лесах под Навлей. Это был единственный на Брянщине, и как считают некоторые исследователи, в Советском Союзе женский партизанский отряд.

В нем воевали 170 девушек из окрестных навлинских сел Салтановки, Зелепуговки, Ворок, Алтухово и других населенных пунктов района. Большинству из них не исполнилось и 18 лет. Сначала навлинские девушки сражались в составе партизанского отряда имени Свердлова. Они собирали из-под снега оружие, обороняли местные деревни и села, ходили в разведку, участвовали в боевых операциях.

В октябре 1942- го отряду навлинских девушек дали имя Надежды Крупской. Когда в отряд прислали инструкторов-минеров, партизанки занялись подрывным делом. Во время тяжелых боев в 1943 году боевое знамя отряда было утрачено.

Теперь легендарное красное полотнище займет достойное место в музее мемориального комплекса «Партизанская поляна». К слову, 17 сентября, он отметит свой 50-летний юбилей. К торжественной дате комплекс отремонтируют. Для музея купят новую мебель и интерактивное оборудование. Площадь здания увеличат в два раза - до 800 квадратных метров.

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