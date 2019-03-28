В Брянске подвели итоги голосования за ремонт общественных территорий

Третий год подряд Брянская область участвуют в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На деньги из госказны приводят в порядок дворы в многоэтажках, обустраивают парки, скверы, площади и другие общественные территории.

В районах области в феврале прошли заседания общественных комиссий, где вместе с местными жителями чиновники обсудили и выбрали дизайн-проекты территорий для благоустройства.

Что будут ремонтировать в этом году, жители Брянска решали на выборах, которые состоялись 24 марта. Судя по народному голосованию, из 26 кандидатов в лидеры выбились в Бежицком районе – Майский парк, в Советском - сквер имени Карла Маркса, в Фокинском – площадь у ДК поселка Белые Берега, а в Володарском – сквер у ДК имени Максима Горького. Их признали победителями голосования. На их ремонт по предварительным подсчетам уйдет около 170 миллионов рублей. Это почти все деньги, которые Брянск получит в этом году по программе «Формирование комфортной среды». То есть на ремонт дворов средств не остается.

Чтобы не мелочиться, на заседании общественной муниципальной комиссии решили ремонтировать за федеральные деньги в этом году только парки и скверы. Ремонт дворов переносят на следующий год.

Выбрать подрядчика и заключить с ним договор на ремонт общественной территории чиновники должны до 1 июля. А сдать благоустроенные общественные территории – до 31 декабря этого года.

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