2019-03-21T10:57:03+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» выполнил пятилетку за год

Поделиться:
ПАО РостелекомПАО Ростелеком
Изменить размер текста:

В минувшем году «Ростелеком» реализовал в Брянской области 22 проекта по строительству оптоволоконных сетей в коттеджных поселках, что превышает показатели пяти предыдущих лет.

К началу 2019 года оптика цифрового провайдера пришла в 23 600 домохозяйств региона. Модернизация технической инфраструктуры коснулась малых населённых пунктов области. Жители 50 тысяч частных домов в 40 деревнях и селах Брянской области пользуются цифровыми сервисами от «Ростелекома».

Юрий Солдатенков, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Несколько лет назад подключение к интернету было одним из самых сложных и непрогнозируемых мероприятий для селян. Какой провайдер решится тянуть сеть в небольшую деревеньку? «Ростелеком» ломает этот стереотип и проводит оптику даже в небольшие по численности посёлки: в прошлом году наша сеть пришла почти в двадцать четыре тысячи домохозяйств Брянщины. Благодаря нашим усилиям, население уже сорока малых населённых пунктов региона может воспользоваться цифровыми сервисами. Например, жители коттеджных посёлков оценят возможности ресурсоёмкого решения «Умный дом», позволяющего обеспечить дополнительную безопасность дома».

Коробочное решение «Умный дом» от «Ростелекома» помогает сберечь время и силы, обеспечивая дома комфорт и безопасность. «Умный дом» сразу сообщит хозяину о протечках или задымлении, а также позволит не беспокоиться о не выключенных электроприборах. В случае незаконного проникновения, система автоматически оповестит хозяина и подаст сигнал в охранную компанию. Умный сервис также позволяет наблюдать за происходящим дома и вокруг него посредством опции «Видеонаблюдение».

Умный сервис «Видеонаблюдение» позволяет из любой точки мира наблюдать за детьми или пожилыми родителями, приростом в хозяйстве и урожаем в огороде через простое и удобное приложение. Записи с видеокамер хранятся в защищённом облаке «Ростелекома» трое суток. Абонент и его доверенные лица могут просматривать эти записи и сохранять важные моменты. «Ростелеком» предлагает приобрести камеры как для внутреннего, так и внешнего размещения. Их установка не требует особых навыков: справиться с развёртыванием системы может даже школьник.

Подробности о возможностях и услугах цифрового провайдера можно узнать в центрах продаж, а также на официальном сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске преподавателя медтехникума подозревают в получении взятки
В Мглинском районе задержали подозреваемого в незаконной рубке ольхи
В Брянске наказали автохама, припарковавшегося на тротуаре
Брянцы гадают, как держится столб на одной из улиц Бежицы
В Брянске автоинспекторы нашли глубокие ямы на улицах Костычева, Спартаковской и Фрунзе
В Брянске задержали иностранца, который продавал гашиш студентам
В Брянской области задержали белоруса, который пытался пересечь границу по чужому паспорту
Под Брянском нашли живым пропавшего 56-летнего мужчину
Житель Брянска поселился в канализационном люке в Бежице
Под Брянском ищут пропавшего 56-летнего Владимира Горбунова
Брянский железнодорожник с родственником вынесли из депо детали на 90 тысяч рублей
В Брянске у пассажира украинского поезда нашли пять коробок устриц
Брянцев предупредили об усилении ветра в пятницу
Заседание Брянского горсовета назначено на 27 марта
Жителя Погарского района осудили за пожар в доме возлюбленной