«Ростелеком» выполнил пятилетку за год

В минувшем году «Ростелеком» реализовал в Брянской области 22 проекта по строительству оптоволоконных сетей в коттеджных поселках, что превышает показатели пяти предыдущих лет.

К началу 2019 года оптика цифрового провайдера пришла в 23 600 домохозяйств региона. Модернизация технической инфраструктуры коснулась малых населённых пунктов области. Жители 50 тысяч частных домов в 40 деревнях и селах Брянской области пользуются цифровыми сервисами от «Ростелекома».

Юрий Солдатенков, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Несколько лет назад подключение к интернету было одним из самых сложных и непрогнозируемых мероприятий для селян. Какой провайдер решится тянуть сеть в небольшую деревеньку? «Ростелеком» ломает этот стереотип и проводит оптику даже в небольшие по численности посёлки: в прошлом году наша сеть пришла почти в двадцать четыре тысячи домохозяйств Брянщины. Благодаря нашим усилиям, население уже сорока малых населённых пунктов региона может воспользоваться цифровыми сервисами. Например, жители коттеджных посёлков оценят возможности ресурсоёмкого решения «Умный дом», позволяющего обеспечить дополнительную безопасность дома».

Коробочное решение «Умный дом» от «Ростелекома» помогает сберечь время и силы, обеспечивая дома комфорт и безопасность. «Умный дом» сразу сообщит хозяину о протечках или задымлении, а также позволит не беспокоиться о не выключенных электроприборах. В случае незаконного проникновения, система автоматически оповестит хозяина и подаст сигнал в охранную компанию. Умный сервис также позволяет наблюдать за происходящим дома и вокруг него посредством опции «Видеонаблюдение».

Умный сервис «Видеонаблюдение» позволяет из любой точки мира наблюдать за детьми или пожилыми родителями, приростом в хозяйстве и урожаем в огороде через простое и удобное приложение. Записи с видеокамер хранятся в защищённом облаке «Ростелекома» трое суток. Абонент и его доверенные лица могут просматривать эти записи и сохранять важные моменты. «Ростелеком» предлагает приобрести камеры как для внутреннего, так и внешнего размещения. Их установка не требует особых навыков: справиться с развёртыванием системы может даже школьник.

Подробности о возможностях и услугах цифрового провайдера можно узнать в центрах продаж, а также на официальном сайте компании.