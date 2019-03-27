2019-03-27T17:06:47+03:00
Общество

Высшему Совету ЛДПР направлено ходатайство об исключении Бадырханова

Основанием стало объективное подтверждение информации о недостойном и порочащем репутацию члена ЛДПР
Мария Иванова
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БРО ЛДПР исключает из партии М.Б.БадырхановаБРО ЛДПР исключает из партии М.Б.Бадырханова
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25 марта 2019 года Брянское региональное отделение ЛДПР направило для утверждения в Высший совет ЛДПР документы об исключении из политической партии ЛДПР депутата Брянского городского совета народных депутатов пятого созыва, руководителя фракции ЛДПР в Брянском городском Совете народных депутатов Бадырханова Мухтара Бийгишиевича за совершение действий, порочащих репутацию члена ЛДПР и наносящих моральный ущерб партии.

Основанием для принятия такого решения, послужила информация о недостойном и порочащем репутацию члена ЛДПР поведении Бадырханова М.Б., которая нашла своё объективное подтверждение.

Служебная записка БРО ЛДПР

Служебная записка БРО ЛДПР

Служебная записка БРО ЛДПР

Служебная записка БРО ЛДПР

ИСТОЧНИК KP.RU

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