2019-03-27T16:18:25+03:00
Общество

Брянского депутата Мухтара Бадырханова исключают из партии из-за скандала в московском ресторане

О неподобающем поведении народного избранника рассказал анонимный источник в интернете
Мария Дедкова
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Однопартийцы Мухтара Бадырханова не стали отрицать, что поводом для исключения из партии могла стать ситуация, о которой рассказали в соцсети. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатовОднопартийцы Мухтара Бадырханова не стали отрицать, что поводом для исключения из партии могла стать ситуация, о которой рассказали в соцсети. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов
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Депутата Брянского городского Совета Мухтара Бадырханова исключают из партии ЛДПР. Сделали это из-за "действий, порочащих репутацию члена ЛДПР и наносящих моральный ущерб партии", говорится в официальном сообщении регионального отделения либерал-демократов.

26 марта анонимный источник в одном из мессенджеров рассказал о возможной причине такого решения - скандале, который произошел в одном из московских ресторанов.

Все случилось еще 5 ноября прошлого года. 18 гостей, среди которых, по словам анонима, был и Мухтар Бадырханов, выпили спиртного на 117 тысяч рублей. Но, когда пришло время расплачиваться, клиенты не согласились с выставленным счетом и начали скандалить, а после вовсе отказались оплачивать алкоголь.

Источник приводит рассказ менеджера заведения Максима: "Один из мужчин, Мухтар, без остановки матерился и говорил, что "нам всем хана". Сотрудники заведения вызвали полицию, куда и забрали подвыпивших клиентов.

В брянском отделении партии ЛДПР ситуацию не комментируют. Но однопартийцы Мухтара Бадырханова не стали отрицать, что поводом для исключения из партии могло стать происшествие, о котором рассказали в сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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