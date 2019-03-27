Александр Хлиманков: «Горсовет формирует нормативную базу для всех положительных изменений в Брянске»

Александр Анатольевич, чего больше в вашем отчете нормотворчества или распределения бюджетных средств?

- Одно невозможно без другого. Горсовет народных депутатов формирует нормативную базу для всех положительных изменений в Брянске, контролирует их реализацию, в том числе распределение бюджетных средств. В течение 2018 года девять раз вносились изменения в бюджет города Брянска, что позволило наиболее грамотно сформировать доходы и наиболее оптимально распределить расходы и полно их профинансировать.

В итоге - на конец 2018 года бюджет Брянска превысил 8,5 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2014 году он был равен 5,7 миллиарда. По статистике за это же время на 26% процентов увеличилась средняя заработная плата горожан.

Оптимизация бюджетных расходов и принципы распределения денег между муниципальными программами - это главные и постоянные вопросы в повестке городского Совета во все времена. С одной стороны, депутатам довелось выполнять приятную работу - распределять дополнительные средства на те или иные сферы расходов, с другой - это очень большая ответственность, потому что и дополнительных денег на все сразу не хватает. Приходилось расставлять приоритеты.

И все-таки у нас появились средства на новые виды поддержки конкретных, важных для жизни города людей. Так, депутаты ввели в прошлом году новую денежную премию для лучших молодых педагогов в возрасте до 35 лет. Уверен, это послужит для талантливых педагогов одновременно и поддержкой, и стимулом совершенствоваться в профессии.

Кого еще удалось поддержать и поощрить?

- Горсовет стал гораздо активнее поддерживать социально-ориентированные общественные организации, выделять им муниципальные помещения в безвозмездное пользование. За прошедший год таких примеров 13. Брянск укрепляет сотрудничество с другими регионами, мы заключили за год два соглашения - с Владивостоком и Калугой, это непременно повлияет на многие трудовые коллективы предприятий, на экономику в целом, поэтому коснется каждого.

Одна из самых приятных миссий горсовета - присваивать звания «Почетный гражданин города Брянска». Мы отметили в ушедшем году очень достойных людей - Дмитрия Ивановича Лазобко - основателя брянской наркологической службы, Валентину Александровну Стененкову - 40 лет проработавшую на железной дороге, Александра Александровича Мельникова - одного из лучших сталеваров, ветерана Великой Отечественной войны.

Благодаря поддержке моих коллег появились новые мемориальные доски в честь наших выдающихся земляков - Семена Маркушевича, Виктора Буйволова, Глеба Щелкунова, Виктора Торяника, Виктора Афанасьева.

Жители новых городских улиц сами придумали им названия, а горсовет поддержал. Теперь в Брянске есть улицы Добрая, Полпинская, Семейная и Высокая. Мы меняли нормативно-правовую базу, которая непосредственно влияет на качество жизни. Например, переработали правила предоставления жилья детям-сиротам, социального найма муниципальных помещений, льготной аренды объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и другие.

Есть примеры социально - справедливых решений. В 2018 году приняли документ о прекращении выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет осужденным ее обладателям. И одновременно упростили процедуру получения налоговой льготы для физических лиц.

Городские депутаты ввели новую категорию для денежного поощрения – лучшие молодые учителя. Фото: Брянский городской Совет народных депутатов.

От частных интересов - к общегородским. Какие здесь итоги можно подвести?

- Мы утвердили нормы и требования к внешнему виду фасадов зданий, это поможет сохранить и дальше совершенствовать архитектурный облик города, создавать безопасную, удобную и красивую среду на территории муниципального образования.

Продолжается работа над Правилами землепользования и застройки. На протяжении всего прошлого года горсовет рассматривал обращения частных и юридических лиц, вносил необходимые изменения, отвечая на запросы горожан.

Для упрощения работы по очень нужной всей стране и Брянску Программе формирования комфортной городской среды, которую инициировал наш президент Владимир Путин, городской Совет внес изменения в процедуру голосования по выбору общественных территорий. Это позволило сэкономить бюджетные средства.

Изменилась к лучшему и еще одна проблемная сфера - ЖКХ. Горсовет разработал и утвердил программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска на период до 2031 года. Это дает нам понимание реалий и перспективы. К слову, растет и социальная ответственность самих горожан, популярнее становится территориальное общественное самоуправление. За прошедший год депутаты утвердили границы еще трех ТОСов. Думаю, это существенно ускорит модернизацию отрасли.

Много споров по-прежнему вызывают киоски на главных городских улицах, вы какого мнения придерживаетесь?

- В этой сфере было принято много решений, они наводят порядок в схеме размещения нестационарных торговых объектов и одновременно обеспечивают горожан услугами торговли, где нет других магазинов. Мы не сносим киоски огульно, в прошлом году в схему включили 58 объектов, исключили - 68. При этом предпринимателям облегчили процедуру подачи заявлений, сократили сроки рассмотрения предложений. Не секрет, что многие ставили торговые точки незаконно, пытались решить вопрос сомнительными способами. Теперь это сделать труднее, поскольку депутаты ужесточили антикоррупционные меры. В Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в городе Брянске изменили и усилили.

Одна из самых приятных миссий горсовета – присвоение звания «Почетный гражданин города Брянска». Фото: Брянский городской Совет народных депутатов.

СПРАВКА

В 2018 году городские депутаты провели большую работу по внесению изменений в Устав города. Это основополагающий документ муниципалитета, от степени проработки и соответствия современному федеральному законодательству которого зависит стабильность жизнедеятельности Брянска и эффективность деятельности органов власти. Изменения в Уставе коснулись самых разных сторон муниципалитета:

- надежности системы теплоснабжения,

- профилактики правонарушений,

- развития физической культуры и спорта,

- поддержки добровольчества и волонтерства,

- защиты прав потребителей,

- строительства и реконструкции индивидуального жилищного строительства и садовых домов,

- публичных слушаний,

- полномочий главы города, депутатов горсовета, главы Брянской городской администрации,

- вступления в силу муниципальных правовых актов, их опубликования,

- противодействия коррупции.