2019-03-27T11:12:06+03:00
Общество

Брянское отделение партии «Справедливая Россия»: об отклоненных инициативах и новых законопроектах

Регион присоединился к всероссийской информационной акции
Ольга Алексеева
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Председатель Совета Брянского отделения Сергей Курденко: "Люди должны видеть изменения".Председатель Совета Брянского отделения Сергей Курденко: "Люди должны видеть изменения".Фото: Ольга УМАРОВА
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Во вторник, 26 марта, по всей стране прошли встречи представителей политической партии «Справедливая Россия» с журналистами. Главной темой стала всероссийская информационная акция «Слово и дело думского большинства». Наиболее резонансные инициативы «СР», которые были отклонены депутатами, но нашли прямое продолжение в Послании президента РФ Федеральному Собранию, обсудили в региональном отделении партии.

Новые-старые законы

Курс, по которому будет двигаться наша страна в этом году, был задан 20 февраля 2019 года. В этот день Владимир Путин озвучил основные цели и задачи, на решение которых брошены все государственные силы. Почти все проекты ориентированы на социальную сферу: поддержка семей, повышение уровня благосостояния молодых родителей, жилищные льготы...

Почти все проекты так или иначе пересекаются с социальной программой «Справедливой России». Однако все законодательные инициативы в прошлые годы отклонило думское большинство, которое представляет действующая партия власти.

В частности, претензии вызвал «Закон о народосбережении». В нем прописана конкретная система, в основе которой - параметры улучшения либо ухудшения качества жизни граждан. Причем за ухудшение показателей, согласно проекту, предусмотрены меры персональной ответственности чиновников.

«Закон о народосбережении» отклонили за две недели до Послания президента, лейтмотивом которого стало «сбережение народа». Не одобрили и законопроект «О социальной поддержке семей, имеющих детей». В нем речь идет о мерах по увеличению социальных выплат для различных категорий семей, а также по субсидированию жилищных займов и отмене налога на имущество для многодетных родителей.

Отклоненные инициативы коснулись многих насущных проблем современного общества. К примеру, были представлены альтернативные предложения по пенсионной реформе, изменению потребительской корзины, ограничению ставок потребительских кредит и ряд других социально значимых проблем.

На пресс-конференции в Брянске обсудили самые резонансные инициативы «Справедливой России». Фото: Ольга УМАРОВА

На пресс-конференции в Брянске обсудили самые резонансные инициативы «Справедливой России».Фото: Ольга УМАРОВА

По мнению справедливороссов, ситуация доходит до абсурда: нужные народу законопроекты правительство блокирует. Но в случае совпадения с президентской линией меняет «гнев на милость».

- Складывается впечатление, что представители Государственной Думы экономят государственные деньги, - заявил председатель Совета Брянского отделения Сергей Курденко. – Особенно когда речь идет о тратах, связанных с социальными проблемами населения. Но наша позиция такова: авторство закона не имеет значение, важно, чтобы те идеи и те наработки, которые предлагает наша партия, внедряли. На протяжении всего срока парламентской деятельности фракции «Справедливая Россия» в Госдуме мы вносили те же законы, которые озвучил президент. И если наша программа пересекается с февральским посланием, то ничто нам не мешает ее поддержать.

Общими силами

Этой же позиции справедливороссы придерживаются и на региональном уровне. Проблемы, с которыми брянцы обращаются в «Справедливую Россию», помогают решить специалисты организованного Сергеем Мироновым Центра защиты прав граждан. В случае необходимости обращения доводят до губернатора - решать проблемы нужно совместными усилиями.

- Сейчас в области идет активная поддержка врачей, - говорит Сергей Курденко. – В прошлом году на закупку квартир для молодых специалистов выделили один миллиард рублей. Такая сумма в этом направлении стала беспрецедентной в стране.. И наша партия полностью поддерживает это решение. Более того, мы не раз говорили о том, что нужно привлекать новые медицинские кадры в регион. И что ключевым в этом вопросе является именно доступное и бесплатное жилье.

Еще одной острой проблемой, которую нужно решать общими силами, стала так называемая «мусорная» реформа. Если раньше вывоз мусора был жилищной услугой, то теперь его вывели в отдельную строку в платежках - «Вывоз ТБО». В месяц жители региона будут платить 89,1 рубля – с каждого человека. Уже в феврале всплыли первые случаи неправильного перерасчета, когда жильцам приходили двойные счета.

В региональном отделении «Справедливой России» уверены: народ не против «мусорной» реформы, народ против того, что его обманывают.

- Люди должны видеть изменения, - продолжает Сергей Курденко. – А если мусор будет продолжать лежать на своем месте - какое может доверие? Это касается всех сфер жизни.

Доверие к власти, считают сопартийцы Сергея Миронова, сильно подрывает неравномерность политических сил. В этой связи они выдвигают следующий тезис: в парламенте должны быть представлены разные общественные объединения и политические коалиции. По мнению «Справедливой России», это является необходимым условием для выполнения озвученных президентом целей.

- К сожалению, сейчас ситуация такова, что за одной партией стоит подавляющее число сторонников, - говорит Сергей Курденко. – Партия «Справедливая Россия» в очередной раз предоставляет свою политическую площадку для объединения всех социал-демократических сил в стране. Это нужно для того, чтобы избежать ошибок, которое допускает думское большинство. Отсутствие у оппозиции возможности реально влиять на ключевые решения подрывает фундамент доверия граждан к демократии, парламенту, партийной системе и государственному аппарату в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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