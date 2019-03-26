Вода чище, чем в ледниках Антарктиды

Самый важный компонент

Вода – это один из наиболее важных компонентов организма человека, так как она является главной составляющей всех биологических жидкостей. Содержимое клеток, межклеточные полости заполнены растворами на основе воды. Именно поэтому без нее наш организм не способен существовать.

Каждый день среднестатистический россиянин выпивает около двух литров воды. За всю жизнь – примерно 35 тысяч литров. По словам ученых, в них мы найдем около 420 стаканов вредных примесей и солей. Таким образом, несложно представить, сколько «мусора» оседает у нас в организме. Специалисты по питанию рекомендуют каждый день выпивать от шести до восьми стаканов чистой воды. Но как оценить ее чистоту и качество?

Например, вода из родника или ключа может оказаться опасной. Ее состав меняется в зависимости от экологической обстановки, отследить которую обычный человек не сможет. В родник или ключ могут попасть удобрения, химикаты, продукты разложения и другие опасные для здоровья вещества из почвы.

Качество водопроводной воды зависит от износа водопроводных труб, состояния очистных сооружений, а также от экологической обстановки. Но в любом регионе России врачи не рекомендуют пить воду прямо изпод крана изза большого количества примесей.

Казалось бы, производители бутилированной воды должны проводить полную очистку продукта. Но ежегодные проверки Роскачества и Росконтроля показывают, что не все предприятия соблюдают существующие требования, предъявляемые к воде. Например, продукт может не соответствовать норме по содержанию органического загрязнения, перманганатной окисляемости, по содержанию макро и микроэлементов.

Существующие сегодня технологии водоочистки позволяют добросовестным производителям сделать воду чистой с химической точки зрения. Но есть технологии, которые позволяют очистить природную воду на уровне молекул самой воды – на физическом уровне.

Кандидат химических наук Александр Тимаков: «Дейтерий опасен для организма человека».

Коварный дейтерий

1932 год в мире науки стал годом открытий. В это время исследователи обнаружили нейтрон и позитрон, получила развитие квантовая механика, изобрели электронный микроскоп и так далее. В этом же году случился прорыв в изучении воды. Американский химик Гарольд Юри открыл так называемую «тяжелую» воду – соединение дейтерия. За что в 1934-м получил Нобелевскую премию. Открытие «тяжелой» воды произвело тогда настоящий фурор в научном мире. Вот что писал по этому поводу академик Н.Д. Зелинский: «Кто бы мог подумать, что в природе существует еще другая вода, о которой мы до прошлого года ничего не знали, вода, которую в весьма небольшом количестве мы ежедневно вводим в свой организм вместе с питьевой водой. Однако небольшие количества этой новой воды, потребляемой человеком в течение жизни, составляют уже порядок величины, с которым нельзя не считаться».

– Сейчас мы знаем, что практически весь дейтерий в природной воде находится в виде молекул HDO – молекул так называемой полутяжелой воды, – рассказывает Александр Алексеевич Тимаков. – Сколько такой воды в обычной воде? Около 330 миллиграммов в литре. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Например, допустимое содержание солей в питьевой воде высшей категории качества – 200–500 миллиграммов на литр. Как видим, это величины одного порядка. То же самое можно сказать о содержании дейтерия в нашем организме. Оказывается, его не так уж и мало. В сопоставимых единицах измерения – миллимоль на литр – в плазме крови дейтерия в четыре раза больше, чем калия, в шесть раз больше, чем кальция, и в десять раз больше, чем магния.

В 70-е годы немецкие ученые впервые показали, что содержание дейтерия в организме человека определяется его содержанием в питьевой воде.

– При смене питьевой воды, например, при переезде в другую страну, содержание дейтерия в плазме крови изменяется в соответствии с его изменением в питьевой воде, – говорит Александр Тимаков. – Чем ниже содержание дейтерия в питьевой воде, тем ниже его содержание в плазме крови. Уменьшить содержание дейтерия в теле человека сейчас можно только с помощью «легкой» воды. При регулярном приеме «легкая» вода очищает организм от дейтерия и создает тем самым среду с пониженным содержанием дейтерия. Как оказалось, такая среда повышает устойчивость организма к вредным воздействиям.

– Дело в том, – поясняет Александр Тимаков, – что в результате естественного отбора в ходе эволюции человека как биологического вида его наследственный аппарат был запрограммирован на безотказную работу с участием молекул «легкой» воды. А тут — вмешательство дейтерия, который способен замещать водород во всех органических молекулах, в том числе важнейших для организма – молекулах ДНК и белков. Это может приводить к накоплению ошибок при синтезе новых молекул. В результате снижается устойчивость живого организма к вредным воздействиям, что и наблюдается при старении живых организмов

Технология получения «легкой» воды чрезвычайно сложна.

Польза, доказанная опытами

Многие эффекты применения «легкой» воды ученым еще предстоит объяснить. Исследования и опыты в этой области стали проводить сравнительно недавно. Но в последние 10 лет в международных журналах публикуется все больше новых данных по этой теме.

– Недавно международной группой ученых из восьми стран была опубликована работа, в которой экспериментально показано, что устойчивость животных к стрессу увеличивается при употреблении воды с низким содержанием дейтерия, – рассказывает Александр Алексеевич. – Отмеченные при этом эффекты оказались сопоставимыми с использованием известного лекарственного средства. Сегодня стресс – постоянный спутник современного человека и лежит в основе многих серьезных болезней.

Другой пример. Ученые из российского Института медикобиологических проблем экспериментально показали, что мыши, употребляющие воду с низким содержанием дейтерия, обладают гораздо большей устойчивостью к радиации.

Ученые из Китая обнаружили, что вода с пониженным содержанием дейтерия подавляет рост и миграцию клеток рака носоглотки и при этом не влияет на рост нормальных клеток.

Пока нет одной общепринятой теории, объясняющей эффекты «легкой» воды, обнаруженные в эксперименте. Но уже понятно, что эти эффекты связаны с созданием в организме среды с более низким содержанием дейтерия при употреблении «легкой» воды. Снижая содержание дейтерия в организме, мы, повидимому, создаем более благоприятные условия (более благоприятную среду) для работы наших клеток.

Сейчас исследование «легкой» воды происходит по нескольким направлениям – онкология, сахарный диабет второго типа, спортивная медицина и антистарение.

Производством питьевой воды, очищенной от дейтерия, в России вот уже почти 16 лет занимается компания МТК «АЙСБЕРГ». Питьевая вода выпускается под торговой маркой «Легкая вода Лангвей». В настоящее время МТК «АЙСБЕРГ» имеет государственную регистрацию на следующие виды воды: «Лангвей 125», «Лангвей 100», «Лангвей 80», «Лангвей 60» и «Лангвей 50». Цифра в названии показывает остаточное содержание дейтерия в воде в ppm*.

Питьевые воды «Лангвей 50 (Долголетие)», «Лангвей 60 (Здоровье)» и «Лангвей 80 (Спорт)» превосходят по степени чистоты по дейтерию талую антарктическую воду.

– Нашу воду стоит пить курсами, – говорит Александр Алексеевич. – При весе человека 75 килограммов в его теле содержится примерно 45 литров жидкости. Нужно заместить хотя бы половину воды тела, чтобы получить какой-то эффект. Это курс приема от двух до трех месяцев. Измерить уровень дейтерия после приема нашей воды можно с помощью соответствующего анализа плазмы крови или мочи. Для достижения наилучшего эффекта «легкую» воду следует употреблять регулярно. Если у человека нет серьезных проблем со здоровьем, он просто будет лучше себя чувствовать. Но если «легкую» воду пить каждый день, то организм станет более устойчивым к вредным воздействиям и болезням, в том числе онкологии.

Годовой выпуск «легкой» питьевой воды «Лангвей» составляет сейчас всего 300–400 тысяч литров.

Уникальные технологии

Технология получения «легкой» воды чрезвычайно сложна. Производство относится к области разделения изотопов. При получении воды «Лангвей» используется низкотемпературная ректификация воды при пониженном давлении.

– Технология основана на том, что «тяжелая» и «легкая» вода имеют разные температуры кипения. Проблема в том, что разница эта небольшая – всего около одного градуса. Поэтому получение «легкой» воды – сложный процесс с технической точки зрения. И очень дорогой – изза больших энергетических затрат на испарение воды. Достаточно сказать, что установка по получению «легкой» воды имеет высоту 21 метр и на производство 1 литра воды расходуется 8–15 кВт/час электроэнергии. Для получения 1 литра «легкой» воды требуется 50–80 литров обычной воды.

Установки, которые используют при производстве воды «Лангвей», уникальны. В силу сложности производства массовый выпуск такой воды в ближайшем будущем вряд ли возможен. Таким образом, по определению, «легкая» вода является эксклюзивным продуктом. Годовой выпуск «легкой» питьевой воды «Лангвей» составляет сейчас всего 300–400 тысяч литров. Компания работает под заказ и в основном на экспорт.

– Пока основные покупатели нашей воды живут не в России – 90% своей продукции мы экспортируем, – рассказывает Александр Тимаков. – Во многих развитых странах есть запрос на продукты, полезные для здоровья, поэтому наша вода оказывается востребованной на рынке. Сейчас мы продаем свою продукцию в 17 стран мира, в том числе в США, Германию, Швейцарию, Китай и Японию. Тренд на здоровое питание существует во всем мире, прежде всего, конечно, в промышленно развитых странах. Мы со своей продукцией находимся в этом тренде.

Надо помнить, что никакая медицина не поможет вам сохранить хорошее здоровье на долгие годы. Это может сделать только сам человек, следуя заветам «отца медицины», знаменитого древнегреческого целителя, врача и философа Гиппократа: «Пусть пища твоя станет лекарством твоим, а лекарство твое – пищей твоей».

«Легкая» вода «Лангвей» представлена семью наименованиями.

ВАЖНО!

Как купить воду «Лангвей»?

Заказать воду можно через сайт компании www.langvey.ru.

Возможна доставка и в другие города России.

Брянцы могут сделать заказ на воду прямо на заводе в Навле – это обойдется дешевле. Кроме того, компания предлагает программы помощи больным сахарным диабетом и онкологией, в рамках которых «легкую» воду продают по оптовой цене.

Тел.: 8 (48342) 25729, 25731 и 8 (920) 8424039