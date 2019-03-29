«Разделяй с нами! Сдай бесплатно шины от своей машины!»
Законодательной базой нашей страны не предусмотрена ответственность производителей за утилизацию старых покрышек. Поэтому автолюбителям приходится сдавать старые шины, доплачивая за это деньги. Стоимость сдачи одного колеса обходится примерно в 50–100 рублей. Но далеко не все это делают. К сожалению, некоторые автовладельцы, не задумываясь о последствиях для окружающей среды, просто выбрасывают изношенные шины в оврагах, лесу или сжигают их. Ученые бьют тревогу: старые покрышки относятся к отходам, создающим опасность для экологии. Для естественного разложения этих изношенных изделий понадобится более ста лет, а в местах сгорания автошин почва не будет плодоносить десятилетие.
Региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» призывает с заботой относиться к окружающей среде и с 1 по 10 апреля объявляет акцию: «Разделяй с нами! Сдай бесплатно шины от своей машины!» В период проведения акции каждый автовладелец нашего региона может бесплатно при наличии паспорта сдать не более 4 шин от легкового автомобиля.
Пункт приема старой авторезины организован на полигоне ТБО по адресу: г. Брянск, поселок Большое Полпино, ул. Молокова, 104.
ИСТОЧНИК KP.RU