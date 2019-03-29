Законодательной базой нашей страны не предусмотрена ответственность производителей за утилизацию старых покрышек. Поэтому автолюбителям приходится сдавать старые шины, доплачивая за это деньги. Стоимость сдачи одного колеса обходится примерно в 50–100 рублей. Но далеко не все это делают. К сожалению, некоторые автовладельцы, не задумываясь о последствиях для окружающей среды, просто выбрасывают изношенные шины в оврагах, лесу или сжигают их. Ученые бьют тревогу: старые покрышки относятся к отходам, создающим опасность для экологии. Для естественного разложения этих изношенных изделий понадобится более ста лет, а в местах сгорания автошин почва не будет плодоносить десятилетие.

Региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» призывает с заботой относиться к окружающей среде и с 1 по 10 апреля объявляет акцию: «Разделяй с нами! Сдай бесплатно шины от своей машины!» В период проведения акции каждый автовладелец нашего региона может бесплатно при наличии паспорта сдать не более 4 шин от легкового автомобиля.

Пункт приема старой авторезины организован на полигоне ТБО по адресу: г. Брянск, поселок Большое Полпино, ул. Молокова, 104.