В Брянске подвели предварительные итоги голосования за ремонт общественных территорий, которое проходило 24 марта. Его участниками стали больше 39 тысяч горожан, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Окончательные итоги подведут 27 марта.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В понедельник, 25 марта, на оперативном совещании в горадминистрации озвучили, что в Бежицком районе победителем стал Майский парк, в Володарском районе - сквер у дома культуры имени Горького, в Советском районе - сквер на площади Карла Маркса, в Фокинском районе - площадь возле дома культуры поселка Белые Берега.

Брянцы сделали свой выбор 24 марта, слово за Общественной муниципальной комиссией.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Окончательные итоги подведут на заседании Общественной муниципальной комиссии, которое пройдет 27 марта.

В голосовании участвовали 26 общественных территорий.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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