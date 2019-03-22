2019-03-22T17:42:25+03:00
Общество

Брянцы смогут выбрать, какие парки и скверы отремонтируют в этом году

Голосование за общественные территории пройдет 24 марта
Елена РАКОВА
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24 марта брянцы выберут парки и скверы для реконструкции.24 марта брянцы выберут парки и скверы для реконструкции.Фото: Елена РАКОВА
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В воскресенье, 24 марта, в Брянске пройдёт голосование по выбору общественных территорий, которые будут ремонтировать в этом году. В списке программы «Формирование комфортной городской среды» 26 парков и скверов. Заявки на их благоустройство подавали жители города. Все эти территории внесены в бюллетень для голосования.

Отдать свой голос за ту или иную площадку можно будет в каждом районе города — для этого организованы 22 участка. Они откроются в 8.00 и будут работать до 20.00.

Участниками голосования по благоустройству могут принять участие жители Брянска при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность на любом удобном для него участке.

- Несовершеннолетние брянцы могут проголосовать в присутствии родителей, законных попечителей или педагогов, - пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации. -

Каждый житель сможет отдать голос только за один понравившийся дизайн-проект.

ВАЖНО!

Где можно проголосовать

Володарский район:

1 ГДК имени Кравцова, улица Профсоюзов, 24

2 ГДК имени Горького, улица Никитина, 19

3 Средняя общеобразовательная школа №64, улица Есенина, 20

4 ГДК Володарского района, улица Тельмана, 78

Бежицкий район:

5 ДК БМЗ, улица Майской Стачки, 6

6 ГДК имени Медведева, улица Клинцовская, 60

7 ДК поселка Радица-Крыловка, улица Комсомольская, 2

8 Филиал ГДК имени Медведева, поселок Октябрьский, улица Мало-Озерная, 1

9 Филиал ГДК имени Медведева, поселок Бежичи, улица Делегатская, 72

10 Детская школа искусств №1 имени Татьяны Николаевой, улица Брянской Пролетарской дивизии, 13

11 Филиал детской школы искусств №1 имени Татьяны Николаевой, улица Федюнинского, 1

12 Библиотека №6, поселок Бордовичи, улица Ильича, 4

13 Центр внешкольной работы Брянска, улица Клубная, 5

14 Детский клуб «Юность», улица Почтовая, 110

Советский район:

15 БГИТУ, проспект Ленина, 26

16 Брянский строительный колледж имени профессора Жуковского, проспект. Ленина, 7

17 Гимназия №6, улица Брянского Фронта, 16, корпус 1

18 Средняя общеобразовательная школа №59, проспект Станке Димитрова, 73

Фокинский район:

19 ДК поселка Белые Берега, улица Ленина, 17

20 Лицей № 27 имени Героя Советского Союза Игоря Кустова, проспект Московский, 64

21 Средняя общеобразовательная школа №28, проспект Московский, 88-а

22 Средняя общеобразовательная школа №36 имени Юдина, улица Ермакова, 30

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ИСТОЧНИК KP.RU

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