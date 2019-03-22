Брянцы смогут выбрать, какие парки и скверы отремонтируют в этом году
В воскресенье, 24 марта, в Брянске пройдёт голосование по выбору общественных территорий, которые будут ремонтировать в этом году. В списке программы «Формирование комфортной городской среды» 26 парков и скверов. Заявки на их благоустройство подавали жители города. Все эти территории внесены в бюллетень для голосования.
Отдать свой голос за ту или иную площадку можно будет в каждом районе города — для этого организованы 22 участка. Они откроются в 8.00 и будут работать до 20.00.
Участниками голосования по благоустройству могут принять участие жители Брянска при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность на любом удобном для него участке.
- Несовершеннолетние брянцы могут проголосовать в присутствии родителей, законных попечителей или педагогов, - пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации. -
Каждый житель сможет отдать голос только за один понравившийся дизайн-проект.
ВАЖНО!
Где можно проголосовать
Володарский район:
1 ГДК имени Кравцова, улица Профсоюзов, 24
2 ГДК имени Горького, улица Никитина, 19
3 Средняя общеобразовательная школа №64, улица Есенина, 20
4 ГДК Володарского района, улица Тельмана, 78
Бежицкий район:
5 ДК БМЗ, улица Майской Стачки, 6
6 ГДК имени Медведева, улица Клинцовская, 60
7 ДК поселка Радица-Крыловка, улица Комсомольская, 2
8 Филиал ГДК имени Медведева, поселок Октябрьский, улица Мало-Озерная, 1
9 Филиал ГДК имени Медведева, поселок Бежичи, улица Делегатская, 72
10 Детская школа искусств №1 имени Татьяны Николаевой, улица Брянской Пролетарской дивизии, 13
11 Филиал детской школы искусств №1 имени Татьяны Николаевой, улица Федюнинского, 1
12 Библиотека №6, поселок Бордовичи, улица Ильича, 4
13 Центр внешкольной работы Брянска, улица Клубная, 5
14 Детский клуб «Юность», улица Почтовая, 110
Советский район:
15 БГИТУ, проспект Ленина, 26
16 Брянский строительный колледж имени профессора Жуковского, проспект. Ленина, 7
17 Гимназия №6, улица Брянского Фронта, 16, корпус 1
18 Средняя общеобразовательная школа №59, проспект Станке Димитрова, 73
Фокинский район:
19 ДК поселка Белые Берега, улица Ленина, 17
20 Лицей № 27 имени Героя Советского Союза Игоря Кустова, проспект Московский, 64
21 Средняя общеобразовательная школа №28, проспект Московский, 88-а
22 Средняя общеобразовательная школа №36 имени Юдина, улица Ермакова, 30
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ИСТОЧНИК KP.RU