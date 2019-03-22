2019-03-22T16:41:57+03:00
Общество

На Брянщине зацвел орешник

В этом году растения "запылили" в свое обычное время
Елена РАКОВА
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Лещина служит кормом многим лесным обитателям. Фото: Николай Шпиленок.Лещина служит кормом многим лесным обитателям. Фото: Николай Шпиленок.
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В брянских лесах зацвел орешник. Вторая половина марта - идеальное время для цветения этого растения.

По словам сотрудников заповедника "Брянский лес", лещина в нашем регионе зацветает одной из первых. Иногда это происходит в первую неделю марта. В этом году, особенно на фоне довольно затяжной зимы, лещина зацвела в свое обычное время.

- Цветение лещины всегда совпадает с другим важным весенним явлением – возвращением уток и гусей в наши края, - говорит научный сотрудник заповедника «Брянский лес» Олег Евстигнеев. – На пруду у центральной усадьбы уже второй день плавают перезимовавшие в теплых краях кряквы. От урожайности орешника зависит благополочие многих лесных обитателей. Его плодами любят полакомиться многие животные от белок до поползней.

Кстати, самым ранним началом цветения в последние десять лет был 2016 год – тогда лещина в заповеднике зацвела 8 марта. И этим был побит даже рекорд раннего цветения 2014 и 2015 годов, когда цветки запылили 11 и 15 марта. Но в таком раннем начале часто скрываются опасности – приходящие после оттепели морозы могут нанести вред растению. Сейчас же уже бояться не стоит – лещина справится с любыми заморозками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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