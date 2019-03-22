2019-03-22T11:20:06+03:00
Общество

Брянцев приглашают на театральный капустник

Его участниками станут артисты трех городских театров
Елена РАКОВА
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На капустнике брянские артисты выступят в необычных жанрах.На капустнике брянские артисты выступят в необычных жанрах.Фото: Елена РАКОВА
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Сразу три дня 26, 27, 28 марта в брянском театре драмы имени Алексея Толстого будут идти праздничные театральные капустники. В этом году представления пройдут под девизом: "Этот разный, разный, разный театр". Их участниками станут артисты трех крупнейших брянских театров.

- В этом году капустник посвящен объявленному президентом Году театра в России, - говорят в пресс-службе Брянского театра драмы имени Алексея Толстого. - Это тот редкий случай, когда артисты будут шутить про самих себя, выступая в самых неожиданных жанрах.

Зрителей, которые придут на капустник 28 марта, ждут сюрпризы, подарки и возможность почувствовать себя артистами. По традиции на капустнике наградят лауреатов брянского театрального конкурса "Успех". (12+)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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