2019-03-18T10:51:02+03:00
Экономика

Технические руководители филиалов МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья расширяют спектр профессиональных компетенций для реализации концепции цифровой трансформации

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Обучение специалистов проходило на площадке Ивановского государственного энергетического университетаОбучение специалистов проходило на площадке Ивановского государственного энергетического университета
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Первая группа главных инженеров филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в ГК Россети) завершила обучение по новой программе повышения квалификации «Основы стандарта IEC 61850. Текущее состояние и перспективы развития цифровых подстанций».

Обучение специалистов проходило на площадке передового учебного заведения энергетического профиля – Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ). В ходе обучения главные инженеры филиалов изучили следующие темы: концепция инновационного развития электроэнергетики «Интеллектуальная электроэнергетическая система с активно-адаптивной сетью», структура цифровой подстанции, стандарт IEC 61850.

Договоренность о разработке специальной программы повышения квалификации работников МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья на базе ИГЭУ по теме применения стандарта МЭК 61850 и организации цифровой подстанции были достигнуты в ходе визита генерального директора МРСК Центра Игоря Маковского в ИГЭУ в январе текущего года.

В рамках данной программы повышения квалификации обучение также пройдут начальники служб релейной защиты и автоматики и подразделений развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления филиалов компаний. Во втором полугодии обучение пройдут специалисты и инженеры, непосредственно осуществляющие настройку и обслуживание цифрового оборудования.

«Цифровая трансформация не даст никакого эффекта, если сотрудники не будут обладать необходимыми знаниями и не смогут работать с современным оборудованием. Поэтому в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья активно занимаются развитием необходимых компетенций у руководителей и технических специалистов компаний», - отметил генеральный директор МРСК Центра - управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

Ивановский Государственный энергетический университет и МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в течение многих лет активно сотрудничают и взаимодействуют для решения задач кадрового обеспечения предприятий электросетевого комплекса страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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