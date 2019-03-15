2019-03-15T12:01:56+03:00
Общество

Генпрокуратура не стала защищать брянца, у которого жили три краснокнижных беркута

12 марта в Брасовском суде прошло первое заседание по уголовному делу
Марина АНТОНОВА
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Единственный выживший брянский беркут будет жить в неволе. Фото: кадр из видео Генеральной прокуратуры РФ.Единственный выживший брянский беркут будет жить в неволе. Фото: кадр из видео Генеральной прокуратуры РФ.
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Генеральная прокуратура России не стала защищать жителя Брянской области, у которого жили три краснокнижных беркута. 12 марта в Брасовском районном суде прошло первое заседание по уголовному делу о незаконных добыче и обороте особо ценных диких животных.

Обвиняемый, 58-летний житель Брасовского района, отказался давать показания в суде. Правоохранители узнали, откуда у мужчины появились птицы, из средств массовой информации.

- 15 лет назад брянцу принесли обмороженную первую птицу охотники, - говорит природоохранный прокурор Брянской области Максим Зубко в видеосюжете на сайте Генеральной прокуратуры РФ. – Второй беркут появился у него через восемь лет. Мужчина купил краснокнижную птицу в Дагестане по объявлению через интернет. Третьего беркута принес местный полицейский. Эту птицу обвиняемый отдал в Московский зоопарк. И еще одного беркута брянец купил в частном зоопарке в городе Шахты Ростовской области.

Как отмечают правоохранители, мужчина ни разу не сообщил в полицию о незаконной продаже птиц, о неудовлетворительном содержании диких животных. Не получал он и специального разрешения, которое выдает Росприроднадзор. Ухаживать за редкими животными можно только с ним. Причем, это разрешение должно быть у человека еще до того, как у него появится дикое животное. В Росприроднадзор он должен предоставить информацию об условиях, в которых будут содержаться звери или птицы.

- Разрешение выдают в течение 30 дней, - говорит директор центра реабилитации диких животных в Калужской области, куда отвезли брянских беркутов, Вероника Матюшина. - И не факт, что человек его получит. Получается, что незаконно и оставить редкую птицу в опасности, и спасти ее без разрешения.

Кстати, изымали беркутов у обвиняемого полицейские. Они передали птиц сотруднику заповедника «Брянский лес», который должен был сопроводить птиц до центра реабилитации и обеспечить им условия. Но этого не произошло. Один беркут умер по дороге. Другой – в центре реабилитации. За это к административной ответственности привлекли сотрудника брянского заповедника. Его директору и начальнику местного отделения полиции прокурор внес представление.

Брянца, у которого жили беркуты, обвиняют в незаконном содержании трех краснокнижных птиц. Также на суде предстоит выяснить, откуда у мужчины три охотничьих ружья.

Кстати, единственный выживший брянский беркут, который сейчас находится в центре реабилитации в Калужской области, все время будет жить в неволе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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