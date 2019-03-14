Итальянские клоуны, гимнасты без страховки и обезьяны на ослах

В конце феврале завершился престижный международный цирковой фестиваль «Золотой слон» в Жироне в Испании. В середине марта артисты приехали с наградами с фестиваля из Ижевска. Лучшие номера, которые стали лауреатами на этих конкурсах циркового искусства, уже совсем скоро увидят брянские зрители. В брянском цирке покажут новую программу «Антонио & Розина и Ко».

Главный номер

Адамс Форначари, известный итальянский колун, выступает под псевдонимом «Антонио». Ему помогает его супруга – тоже наполовину итальянка – Джамиля. В одном из номеров они готовят пиццу, которой на премьере угостят зрителей в зале.

Династия итальянского клоуна берет начало с 1789 года. Адамс – представитель пятого поколения в ней. У его предков, прапрапрабабушки и прапрапрадедушки было 23 ребенка. И последнему из них суждено было родиться прямо в цирке.

- Бабушка, будучи на последних сроках беременности, вела представление, - рассказывает Адамс. – Вдруг она почувствовала, что рожает. Извинилась перед зрителями и ушла за кулисы, пообещав вернуться через час. В конце преставления она вынесла на арену сына, которого только что родила. Кстати, все дети продолжили цирковую династию.

Эту историю Адамсу рассказывал его отец.

Адамс - цирковой артист в пятом поколении.Фото: Марина АНТОНОВА

У Адамса – цирк и клоунада – в крови. Он владеет еще и мастерством жонглера, фокусника. Все это продемонстрирует на манеже в Брянске. А поможет общаться на русском со зрителями его жена. Она выступает под псевдонимом «Розина».

Рискуют жизнью

Сергей и Ольга Шарковичи работают вместе четыре года. Каждый день они рискуют жизнью, поднимаясь под купол цирки без страховки.

Их главный номер – «Незабвенное танго». В конце акробаты, балансирующие на проволоке на 16-метровой высоте, повисают на ней. И механизм плавно опускает пару на землю. Но однажды технику заклинило.

- Я мысленно прощалась с жизнью, - вспоминает Ольга. – Руки совсем онемели. Сергей это понял и сказал, ни в коем случае не отпускать их. Я оперлась ногами о его ступни, он держал на своих руках и себя, и меня. Пять минут тянулись целую вечность.

Зрители сначала не поняли, что произошло. На арену высыпали работники и артисты, музыка смолкла.

Наконец с механизмом разобрались. Ольга и Сергей под крики «браво» ушли за кулисы.

После этого случая супруги продолжают выступать без страховки.

Мужская работа

У Ярославны Водяник – уникальный номер. Трюк пяти хрупких девушек-гимнасток не всегда под силу выполнить и мужчине. Скоро труппа артистки будет выступать в Монте-Карло. Одна гимнастка, повиснув вниз головой, может держать в зубах двух, трех, а то и четырех партнерш. Еще один трюк - четырех девушек держит одна из гимнасток, повиснув руками на ремнях.

Гимнастки выполняют сложные трюки без страховки.

Свой лиричный номер покажут и воздушные гимнастки Катя Михайлова и Алеся Мельниченко. Номер «Переходная лестница» Андрея Воложанина только что вернулся с призами с фестиваля в Ижевске. Рекордсмены-эквилибристы на першах под руководством Саралаева Таалайбека получили бронзовые награды на фестивале «Золотой слон» в Жироне.

Обезьяны выполняют роль наездников, а ослы - роль лошадей.

Ростом с дрессировщицу

В брянском цирке выступят ослы. И разобьют стереотип, что это глупые и упрямые животные. На ослах джигитовку выполнят обезьяны. Они научились необыкновенным трюкам под руководством дрессировщиков и потомственных циркачей Юлии и Кирилла Карачинских.

Кремлевскую школу верховой езды покажут наездники Елена и Дмитрий Колодочкины. Они объясняются в любви посредством аллюров лошадей. Наездники выступали на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» у стен Кремля.

Наездники покажут Кремлевскую школы верховой езды.

Руководит всем коллективом заслеженная артистка России Марица Запашная. Сама она выступает с группой кавказских овчарок. Если собака станет на задние лапы, то она будет чуть ли не выше дрессировщицы. И еще Марица Запашная покажет номер «Гротеск» на верблюдах.

- Я для всех своих программ стараюсь собрать сильнейших артистов, - говорит Марица Запашная. – В нашем цирке все номера групповые. Такие встречаются все реже в российском цирке. Захватывающие трюки будут присутствовать в каждом из них.

Руководит программой Марица Запашная.Фото: Марина АНТОНОВА

В номере "Гротеск" участвуют верблюды.

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