2019-03-21T11:41:46+03:00
Общество

Самолеты из Брянска в Москву, Анапу и Симферополь будут летать с мая

Авиакомпания-перевозчик опубликовала расписание рейсов
Мария Дедкова
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Полеты планируют выполнять до конца сентября.Полеты планируют выполнять до конца сентября.Фото: Марина АНТОНОВА
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В начале мая возобновится авиасообщение между Брянском и Анапой, Москвой и Симферополем. Авиакомпания-перевозчик опубликовала расписание рейсов.

Из Брянска в Анапу самолет будет отправляться в 10.10 по понедельникам и средам. Время в пути составит 2 часа 20 минут. Из Анапы в Брянск самолет вылетит в 13.30. Стартуют рейсы 1 мая, а завершатся - 25 сентября, сообщает пресс-служба брянского аэропорта.

Из Брянска в Симферополь можно будет улететь по вторникам и четвергам. Самолет в столицу Крыма будет отправляться в 10.00, а прибывать в 12.25. Обратно из Симферополя - в 13.25. Время в пути составит 2 часа 25 минут. Первый рейс запланировали уже на 2 мая. Полеты будут выполнять до 26 сентября.

В Москву рейсы планируют четыре раза в неделю: в понедельник, вторник, среду и четверг. Время вылета из аэропорта Внуково - 8.30. Лететь самолет будет ровно в час. Обратный рейс в столицу будут выполнять в 16.30. Начало рейсов также запланировано на 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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