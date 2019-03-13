ПАО «Ростелеком» объявил результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2018 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2018 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 4 КВАРТАЛА 2018 Г.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 12 МЕСЯЦЕВ 2018 Г.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил:

«2018 год — особенный для “Ростелекома”. В этом году мы приступили к реализации стратегии развития до 2022 года, главными приоритетами которой стали совершенствование экосистемы продуктов и услуг, повышение эффективности, модернизация нашей технологической платформы, и, конечно, развитие команды “Ростелекома”.

Компания уже сделала огромный шаг в сторону цифровизации: мы расширили и усовершенствовали продукты, вошли в новые сферы, запустив биометрическую платформу, развиваем цифровые решения для медицины и образования, совершенствуем систему кибербезопасности. Сегодня мы не просто создаем продукты и сервисы, мы дарим людям эмоции, возможности для образования, получения медицинской помощи, даем им чувство защищенности и свободное от бюрократических потерь время. Мы помогаем клиентам любого масштаба развивать свой бизнес, а государству быть ближе к населению.

Одновременно с обновлением фирменного стиля, ставшим знаковым событием прошлого года, мы презентовали новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.

Новый сервис — мультимедийная платформа Wink — пополнил экосистему услуг для частных клиентов. Это эволюционный этап развития сервиса “Интерактивное ТВ”, которое смотрят в миллионах семей по всей стране. Wink в настоящее время объединяет мобильное приложение, веб-портал и приложение для Smart TV. На платформе уже представлены более 200 телеканалов, более 12 тысяч фильмов и сериалов, а также максимальный набор дополнительных сервисов: от паузы и перемотки до “Родительского контроля”.

В новой тарифной линейке B2C пакеты услуг и тарифы названы исходя из потребностей семьи: “Для интернета”, “Для спокойствия”, “Для впечатлений”, “Для всего”, “Игровой”. Помимо этого, мы продолжаем внедрять эксклюзивные предложения. Так, в партнерстве с “Яндексом”, мы запустили тарифный план “Облачный”, который включает высокоскоростной доступ в интернет (до 250 Мбит/с) и память в “Яндекс.Диске”, которая ежемесячно в период пользования тарифом будет увеличиваться на 1 Тбайт.

Кроме того, была запущена обновленная платформа для предпринимателей “Быть в плюсе”. Она позволяет быстро получить высокоскоростной интернет и мобильную связь, а также выбрать дополнительные услуги, такие как виртуальная АТС, SMS-реклама, Wi-Fi, видеонаблюдение или ТВ для бизнеса.

В минувшем году мы реализовали много успешных проектов. Один из самых масштабных — видеонаблюдение на выборах Президента России. Тысячи наших специалистов работали в мобильных бригадах и следили за тем, чтобы все системы функционировали бесперебойно. Мы в очередной раз подтвердили высочайший профессионализм сотрудников “Ростелекома” и статус надежного партнера. В 2018 году мы завершили еще один важный проект — подключение к высокоскоростному интернету медицинских учреждений, который также продемонстрировал способность компании реализовывать крупные инфраструктурные проекты в масштабах всей страны. Помимо этого, за счет государственного финансирования мы продолжили обеспечивать высокоскоростным интернетом малонаселенные пункты, а также провели подводную оптическую линию связи на Курильские острова. Важными событиями для нас стали создание совместного предприятия с Nokia для развития инновационных технологий, запуск опытных зон 5G в Сколково, Эрмитаже и Иннополисе.

Компания набрала хороший темп, последовательно расширяя свой цифровой сегмент, который сейчас обеспечивает уже более 55% всех доходов “Ростелекома”. В 2018 году за счет набора базы и роста ARPU увеличились доходы на наших основных рынках платного ТВ и ШПД, где мы занимаем лидирующие позиции. Растет спрос на дополнительные сервисы и новые услуги, которые компания активно продвигает на рынке. В частности, в 2018 году мы зафиксировали двукратный рост поступлений по услугам “Корпоративное ТВ” и “Федеральный Wi-Fi”, продажи сервисов информационной безопасности выросли в четыре раза, клиентская база экосистемы «Умный дом» за год увеличилась в 16 раз, а доходы по этому направлению — в 24 раза.

Эти и многие другие достижения всей нашей команды в направлении цифровой трансформации позволили обеспечить солидный финансовый результат по итогам 2018 года в целом. Выручка увеличилась на 5%, OIBDA — на 4%, чистая прибыль — на 7%. Мы справились с намеченными задачами и готовы двигаться дальше в направлении развития цифровых сегментов и улучшения внутренней эффективности.

“Ростелеком” трансформируется в новую компанию — смелую, гибкую, цифровую, но сохраняя при этом свои лидерские позиции. Наша главная задача — обеспечить рост бизнеса и создать дополнительную стоимость для наших акционеров в сочетании с привлекательной дивидендной доходностью».

«Результаты 2018 года позволяют нам с уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Помимо расширения цифрового бизнеса, компания успешно реализует проекты повышения внутренней эффективности. Мы ожидаем позитивную динамику основных финансовых показателей в будущем, что позволяет нам поставить следующие цели на 2019 год: рост выручки и OIBDA не менее 2,5%, CAPEX в пределах 65–70 млрд руб. с учетом 7 млрд руб. регуляторного CAPEX и без учета реализации госпрограмм», — добавил Сергей Анохин, старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком»