Перед экс-главой Жуковского района Владимиром Шуравко извинились за клевету

В мае прошлого года на страницах одного из брянских интернет изданий было опубликована статья: «Против главы Жуковского района Шуравко выдвинули серьезные обвинения». Материал был подписан депутатами от КПРФ Жуковского районного Совета народных депутатов Александром Гашичевым, Дмитрием Вершиловым и Валентином Кривоносовым.

Подобная статья появилась и на страницах общественно-политической газеты «Брянская правда» под заголовком: «Он Вам не Вован», или «Оптимизация» налогов по-жуковски-2».

Авторы публикаций утверждали, что Владимир Шуравко неоднократно нарушал закон.

Публикациями сразу заинтересовались брянские правоохранители: Жуковский межрайонный следственный отдел СКР по Брянской области. Свою проверку организовала и прокуратура Жуковского района. Правоохранители проделали серьезную работу, но никаких нарушений со стороны главы Жуковского района не нашли.

В августе 2018-го Владимир Шуравко обратился с иском в суд в защиту чести достоинства и деловой репутации.

В декабре Владимир Михайлович ушел с поста главы района. Он пожелал участвовать в процессе, как рядовой гражданин, чтобы исключить возможность подозрений в использовании административного ресурса.

Судебный процесс получился открытым, всесторонним.

7 марта в Жуковском районом суде огласили окончательное решение - распространенные сведения в СМИ не соответствует действительности, и являются ложными. Суд признал, что информация является недостоверной, порочит честь, достоинство и деловую репутацию Владимира Шуравко. Ответчики - депутаты от КПРФ Жуковского районного Совета должны извиниться и опубликовать опровержение.

Редакция интернет-ресурса, обвинившего Владимира Михайловича в нарушении закона, уже принесла извинения за свою публикацию.

Сразу после заседания редакция «Комсомольской правды» в Брянске» связалась с бывшим главой Жуковского района, чтобы он прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- Любые доводы, любые сведения прежде должны проверяться и, лишь затем, озвучиваться, - подчеркнул Владимир Шуравко. - Особенно, если слово берут люди, наделенные властью, представляющие политические партии, а главное, получившие мандат доверия от избирателей.