В Брянской области закончилась эпидемия гриппа и ОРВИ. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова в понедельник, 11 марта. За прошедшую неделю, с 4 по 11 марта, заболеваемость снизилась на 26 процентов. Эпидемиологический порог превышен на 2,1 процента, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Брянской области.

За неделю к врачам с симптомами простуды обратились 6 тысяч 9 человек. В Брянске зарегистрировали 2802 случая заболевания гриппом и ОРВИ. В городе заболеваемость ниже эпидемиологического порога на 24 процента. Выше эпидпорог только у малышей до двух лет – на 1,3 процента.

За время эпидемии, которая началась на Брянщине 28 января, было полностью закрыто 16 школ и 118 отдельных классов в 45 школах. Из-за гриппа не работали 12 детских садов и 70 групп в 49 дошкольных учреждениях. Чаще всего сады и школы закрывали в Брянске, Клинцах и Новозыбковском районе.

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