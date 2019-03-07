2019-03-07T14:01:32+03:00
Общество

Масленица-2019 в Брянске: ограничение движения

Где нельзя будет проехать на Масленицу-2019 в Брянске
Марина АНТОНОВА
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Исключение сделают только для организаторов и автомобилей спецслужб.Исключение сделают только для организаторов и автомобилей спецслужб.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Масленицу-2019 в Брянске ограничат движение и парковку в районе праздничных гуляний. Они пройдут в воскресенье, 10 марта, с десяти часов утра до трех-четырех часов дня. Исключение сделают только для машин организаторов и автомобилей спецслужб, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Где ограничат движение:

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН с 8.00 до 16.00:

- на улице Майской Стачки от дома №9 до улицы Комсомольской;

- на улице Клинцовской от переулка Гончарова до переулка Почтового;

- на улице Мало-Озерной от улицы Народной до переулка Банного;

- на участке пересечения улицы Комсомольской с улицей Республиканской в поселке Радица-Крыловка.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН с 00.10 до 17.00:

- на улице Карла Маркса от улицы Фокина до улицы Горького;

- на бульваре Гагарина от проспекта Ленина до площади Карла Маркса.

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН с 7.00 до 15.00:

- по переулку Волгоградскому от дома №2-а до улицы Димитрова.

ФОКИНСКИЙ РАЙОН с 7.00 до 17.00:

- на улице Дзержинского от дома №7 до проспекта Московского;

- на улице Чапаева от улицы Красных Партизан до улицы Дзержинского.

Что интересного подготовили для брянцев на Масленицу-2019 читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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