Brainstorm: «Не мечтали, что со школьной сцены переберемся на огромные стадионы»

В этом году самой известной рок-группе Прибалтики – Brainstorm* - исполняется 30 лет. С их последнего выступления в Брянске прошло семь лет. 3 апреля коллектив снова вернется в наш город в рамках масштабного тура в поддержку своего нового альбома. Накануне концерта в ДК БМЗ корреспондент "Комсомолськой правды" в Брянске" пообщалась с музыкантами.

? Каждый новый альбом для музыканта – целая эпоха. Как вы можете описать эпоху своего 13-го по счету сборника «Wonderful Day»?

- В этом альбоме мы проживаем свой «шведский период». Это связано с тем, что мы записывали его вместе с нашими шведскими друзьями и продюсерами. Это очень талантливые ребята, мультиинструменталисты и выпускники джазовой школы. Было очень интересно работать с ними. В альбом вошли четыре песни на русском и пять песен на английском языках, а также одна песня на латышском.

? Для многих поклонников вы остаетесь лириками из нулевых, да и в интервью вы сами часто называете себя «Бременскими музыкантами».

- Одна из, скажем так, задач нового альбома и всего последнего периода творчества – вспомнить то изначальное чувство, из которого рождаются музыкальные группы. Вот встречаются ребята и думают – а не сделать ли нам группу? У них столько желания и энергии! И хорошо, когда она выливается в творчество. Точно так же было и у нас. Направляли молодую энергию в нужное русло и, дай бог, будем направлять дальше.

? Последний раз вы были в Брянске в 2012 году. А теперь планируете что-то посмотреть, чтобы «освежить» воспоминания?

- Прекраснейшие парки и памятники, которые встречаются, уж поверьте нам, в каждом российском городе… Если выдастся свободная минутка, прогуляемся и даже сходим в кино. И обязательно привезем немного рижского солнца!

? Недавно впервые с гастролями вы побывали в Австралии, снялись в фильме «Семь ужинов» Кирилла Плетнева. Как все успеваете?

- У нас есть отличная команда помощников. Они решают все организационные дела, и это значительно облегчает жизнь. Нам только говорят, где и когда быть. А наше дело – сочинять песни, выступать на концертах и делать все это хорошо. Так что «ура» нашим менеджерам!

? Бывают ли у вас «творческие перерывы», на сколько они обычно затягиваются?

- Между альбомами у нас проходит примерно три года. После выпуска пластинки начинается «горячая пора»: тур в поддержку нового сборника, фестивали… И параллельно мы начинаем обдумывать следующий альбом.

? Вы считаете, что вам повезло? Или же ваш успех – результат колоссальной ежедневной работы?

- Чтобы что-то случилось, должны присутствовать три вещи: желание, сверхподдержка и удача. Если они сочетаются, тогда и дела идут в гору. Мы можем сказать друг другу спасибо за эти 30 лет. И поблагодарить всевышнего «архитектора» за возможность жить такой жизнью.

? В 2000 году вы заняли третье место на «Евровидении». Смотрите ли вы конкурс сейчас?

- Да, смотрим! И с большим интересом. Недавно был национальный отбор в Латвии, тоже следили. Всегда интересно узнать новые имена в музыке.

? Сейчас очень популярны биографические фильмы о музыкантах. В 2015 году вышла документальная картина о вашем коллективе Brainstorm - между берегами». А насчет художественного фильма не задумывались?

- Это надо заслужить. Да, многие подобные фильмы снимают по одному шаблону: вот главный герой в детстве, вот его первый выход на сцену, запись в студии - так все на самом деле и происходит. А то, что сценаристы делают акценты на каких-то трагических поворотах в жизни, или даже приукрашивают их, - это закон жанра. Иначе зрителю будет просто неинтересно. Кроме того, благодаря таким фильмам многие молодые люди узнают о музыке нашего детства и юности. И сейчас популярность к кумирам 70-х и 80-х возвращается. Хорошие вещи остаются надолго.

? Может быть, стоит написать книгу о Brainstorm?

- Спасибо за идею! Это была бы история пяти друзей, которые в 14 лет начали играть свою музыку. И даже представить себе не могли, что их хобби станет главной частью жизни… И что со сцены школьного актового зала они когда-нибудь переберутся на огромные стадионы. Да, это обязательно будет нашей совместной историей.

? В России недавно отмечали Масленицу, на этот праздник у нас принято печь блины. А вы любите какие-нибудь русские блюда?

- Блины как раз любим! Особенно с икрой – заморской, баклажанной (смеются). Вообще русская кухня похожа на латвийскую, и нам нравятся многие русские блюда. Например, борщ, который подают почти во всех русских кафе и ресторанах, где мы бываем.

? Ренарс (Ренарс Кауперс, фронтмен группы. – Авт.), вопрос к вам. Помимо основной деятельности, вы пишете песни для детей на латышском языке. Планируете ли переводить их на русский? У вашей группы много российских поклонниц с детьми.

- Да, мы уже потихоньку работаем в этом направлении с известным поэтом Сергеем Тимофеевым, который много помогает Brainstorm с российскими текстами. Кстати, именно он предложил перевести наши песни с латышского на русский. Почему я решил обратиться к детской аудитории? Однажды я гостил у друзей, и хозяйка рассказала, что ее младший сын Филипп никак не может выучить алфавит. Она написала стих, где каждое слово начинается со следующей буквы алфавита. Например, «арбуз берет вишню»… И предложила мне подобрать простенькую мелодию, чтобы стих легче запоминался. Я сочинил музыку и помог мальчику выучить алфавит. А песенка стала очень популярной, даже в мультфильме звучала. Немного сочинял и для своего младшего сына, которому сейчас семь лет.

? Если у вас находится свободное время, как вы его проводите?

- Творческая жизнь, она такая – никогда не прекращается, и это здорово. Свободным у нас обычно выдается январь. Это время мы проводим дома, с семьей, выезжаем на отдых. Как отдыхаем? Когда снег – идем на лыжах, когда тепло – купаемся.

А еще любим ходить в кино. Последний раз все вместе побывали на премьере фильма «Семь ужинов» с нашим участием. Вообще мы так много проводим вместе в дороге и на концертах, что, когда приезжаем домой, отдыхаем по отдельности.

? Что бы вы пожелали нынешнему поколению 17-летних?

- Держитесь профессии, которую вы чувствуете своей. И двигайтесь только вперед. Потому что остановится и проанализировать просто не будет времени. Поверьте, многие решения, даже самые необдуманные, которые вы примете в 17 лет, вы уже не сможете принять в 25, 35 и 45 лет… Будьте смелыми!

СПРАВКА «КП»

Brainstorm - латвийская рок-группа, основанная в 1989 году в Елгаве. Ее создали пятеро школьных друзей Ренарс Кауперс (вокал), Янис Юбалтс (гитара), Гундарс Маушевичс (бас), Каспарс Рога (барабаны) и Марис Михельсонс (аккордеон, клавишные).В настоящее время бас-гитаристом группы является Ингарс Вилюмс. В 1993 году музыканты выпустили первый альбом «Vair k nek ska i». Самой популярной песней альбома стала «Зима». В 2000 году группа заняла третье место на конкурсе «Евровидение». Brainstorm стала первой латышской группой, участвовавшей в «Евровидении». Через год музыканты выпустили второй альбом «Online», который начал издаваться по всему миру. В пластинку вошел главный хит группы «Maybe». На счету рок-команды 13 альбомов, часть из которых записана на латвийском, русском и английском языках.

*Брэйнсторм

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