В Этом году в Брянске отремонтируют крыши в 59 школах

Впервые за последние два десятка лет брянским школам "грозит" масштабный ремонт крыш. В этом году планируют привести в порядок кровлю в 59 учебных заведениях Брянска. Кто попадет в список "счастливчиков", пока не известно. Чиновники из городского управления образования еще его составляют. Однако уже известно, что на ремонт крыш выделят 70 миллионов рублей.

Не только обновлением крыш в 59 школах планируют ограничить ремонт образовательных учреждений города. Более масштабные работы запланированы еще в 27 школах, 25 детских садов и двух учреждения дополнительного образования. Там реконструируют столовые, спортзалы, санитарные комнаты, поменяют коммуникации и другие инженерные сети.

В этом году продолжится строительство самой крупной школы в Брянске - на 12225 учеников - на территории строго аэропорта. На стройплощадке уже подготовили котлован под свайное поле, приступили к забивке 1345 свай. Планируемый срок сдачи новой школы - июль 2020 года. А еще в этом году, как сообщают в горсовете, должна завершиться госэкспертиза проекта школы в микрорайоне №4 в Советском районе. А в 2020-м планируют разработать проект пристройки к гимназии №5 в Бежице.

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