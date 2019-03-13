2019-03-13T17:08:10+03:00
Общество

В брянских Ляличах планируют законсервировать руины дворца графа Завадовского

В Министерство культуры направили заявки по 10 историческим объектам в регионе
Марина АНТОНОВА
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От дворца остались одни руины, но и они впечатляют.От дворца остались одни руины, но и они впечатляют.Фото: Елена РАКОВА
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В брянском селе Ляличи, что в Суражском районе, планируют законсервировать руины дворца графа Завадовского. Остатки бывшей усадьбы продолжают разрушаться. Проект реконструкции хотели бы разработать и для церкви Святой Екатерины в Ляличах. Все это станет возможно, если Брянской области выделят из федерального бюджета деньги на работы.

Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия направило в Министерство культуры 10 заявок на 59,3 миллиона рублей.

- Почти на все объекты сначала нужно разработать проект реконструкции, - рассказал «Комсомольской правде» в Брянске» советник группы охраны и сохранения объектов культурного наследия федерального значения Евгений Бондарев. - Работы можно начинать только лишь в Успенской церкви и усыпальнице графа Алексея Толстого в Красном Роге – на эти объекты проекты уже разработали. Кроме того, мы подали заявки на церковь Преображения, стены и башню Свенского монастыря, храм в Великой Топали в Клинцовском районе, Воскресенский собор в Почепе, памятник на площади Партизан в Брянске, братскую могилу на стоянке Виноградова. Пока наши предложения рассматривают в Минкульте.

К слову, Брянская область не участвовала в федеральной программе по развитию культуры и туризма ни разу. Хотя она действует с 2013 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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