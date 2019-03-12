«Чистая планета» разъясняет

Главные вопросы, с которыми сталкиваются жители, юридические лица и предприниматели Брянской области при обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года.

Кто отвечает за чистоту на контейнерных площадках?

Места (площадки) накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

Организация по обслуживанию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ЖСК) на основании заключенного договора на обслуживание обязана обеспечивать содержание в исправном состоянии контейнеров без переполнения и загрязнения территории.

Право собственности на отходы переходит к региональному оператору с момента погрузки отходов в мусоровоз.

Площадки накопления ТКО создаются органами местного самоуправления

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