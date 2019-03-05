Где в Брянске отметить Масленицу-2019
Масленичная неделя завершится в это воскресенье, 10 марта. Проводить зиму и встретить весну, наесться блинов перед Великим постом или просто повеселиться собираются многие горожане. Народные гуляния пройдут во всех районах Брянска. Начнутся они с десяти часов утра, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
В Советском районе традиционно только одна площадка для празднования Масленицы – круглый сквер. Но отмечать ее будут с размахом.
На центральной сцене перед входом в сквер скоморохи будут зазывать прохожих на открытие праздника. С народными наигрышами и русскими песнями выступят творческие коллективы Брянска. На сцене один за другим будут проходить конкурсы: богатырские забавы с гирями, интеллектуальные викторины и игры для детей.
От площади Ленина до сквера Карла Маркса ряженые устроят театрализованное шествие. У фонтана сожгут чучело Масленицы. Здесь установят еще одну сцену, на которой состоится концерт.
На других площадках будут работать спортивные соревнования, но не простые: «Веселые старты», «Бой мешками», «Веселая рыбалка» и «Рубка шашкой». В сквере пройдут соревнования по пейнтболу, состязания по перетягиванию каната, армреслингу, блиц-турнир по шашкам. Горожане увидят показательные выступления по спортивному ориентированию. Самые сильные и ловкие поборются за призы на любимом зрителями аттракционе «Масленичный столб».
У здания Главпочтамта будет работать площадка «Блинная», на которой можно подкрепиться. Блины приготовят на финской свечке – специальном костре из бревна. В играх и конкурсах смогут поучаствовать дети и взрослые.
Вокруг сквера ребят будут катать на лошадях и на пони с гужевой повозкой. Свою площадку откроет и контактный зоопарк. Праздник продлится до четырех часов дня.
Похожие развлечения ждут жителей Брянска и в других районах города. На каждой площадке организаторы подготовили театрализованные преставления, спортивные соревнования, мастер-классы, масленичный столб и сожжение чучела уходящей зимы. На гуляниях будут работать ярмарки народных умельцев.
Места праздничных гуляний:
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН:
- площадь Ульянова
- площадь перед ДК имени Дмитрия Медведева
- Пушкинский парк
- площадь перед ДК в поселке Октябрьский
- площадь перед ДК в Радице-Крыловке
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН:
- площадь у стадиона Брянских партизан
- площадь в поселке Большое Полпино
ФОКИНСКИЙ РАЙОН:
- площадь имени Игната Фокина
- площадь в поселке Белые Берега
СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
- сквер имени Карла Маркса.
ПОГОДКА
В воскресенье, 10 марта, в Брянске будет по-весеннему тепло. Днем воздух прогреется до плюс 5-6 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 3 метра в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU