2019-03-04T12:03:10+03:00
Общество

В Брянске по факту отравление малышей в детских садах завели уголовное дело

В лаборатории подтвердили, что причиной плохого самочувствия ребятишек стал кефир
Мария Дедкова
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Производителям кефира, который давали детям на завтрак, придется ответить по закону.Производителям кефира, который давали детям на завтрак, придется ответить по закону.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске по факту отправления детей в детсадах Володарского района завели уголовное дело.

Исследования показали, что причиной плохого самочувствия малышей стал кефир, в котором обнаружили бактерии группы кишечной палочки - колиформы.

- Производство, хранение, перевозка и сбыт молочной продукции в детские сады № 141 «Жемчужинка», № 149 «Сказочный», № 20 «Катюша», № 166 «Буратино», № 63 «Веснушки» не отвечали требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Материалы прокурорской проверки 27 февраля отправили в Следственный комитет. 1 марта следователи завели уголовное дело.

Напомним, шесть детей из детских садов в Володарском районе Брянска обратились в больницу с симптомами отравления или кишечной инфекции 20 февраля. Подозрения родителей тогда сразу пали на молочные продукты, которые детям давали на второй завтрак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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