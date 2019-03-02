2019-03-02T16:29:20+03:00
Общество

В Брянске с 1 марта студенты и пенсионеры могут получить электронный проездной

Оплачивать проезд по нему можно будет с 1 апреля
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, группа "Брянский автобус".Фото: vk.com, группа "Брянский автобус".
Изменить размер текста:

В Брянске с 1 марта школьники, студенты и пенсионеры могут получить электронный проездной. Оплатить по нему проезд в автобусе или троллейбусе можно будет с 1 апреля.

Купить проездной можно в центральном отделении Сбербанка на проспекте Ленина, сообщают в группе Брянский автобус. С 18 марта льготные транспортные карты можно будет приобрести во всех отделениях банка. Залоговая стоимость карты – 100 рублей.

Пополнить карту на следующий месяц можно с 15 числа. И до 5 числа месяца, на который приобретается проездной.

Карту льготникам продадут только с паспортом, СНИЛСом и документом, подтверждающим социальный статус - пенсионным билетом, студенческим билетом или справкой из школы.

Тарифы на льготные проездные билеты:

- для студентов: 480 рублей на автобус или троллейбус и 800 рублей на два вида транспорта;

- для школьников: 430 рублей на автобус или троллейбус и 650 рублей на два вида транспорта;

- для пенсионеров (не имеющих право приобретать единый социальный проездной билет): 430 рублей - троллейбус, 480 рублей - автобус и 800 рублей на два вида транспорта.

Для граждан карту можно пополнить на 800 рублей – на троллейбус или автобус. И на 1000 рублей – на два вида транспорта.

Количество поездок по электронному проездному в течение календарного месяца не ограничено.

Бумажные проездные с апреля продавать не будут. Единый социальный проездной билет планируют заменить на электронный в мае.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Идет процесс удушения»: уральский миллиардер о скором закрытии чудо-госпиталя в Нижнем Тагиле
В 80 лет Владислав Тетюхин вложил все состояние в строительство современного медицинского центра. А в этом году Минздрав на 25% сократил ему количество пациентов, которых он может принимать бесплатно
Геннадий Онищенко, президент Землячества донбассовцев в Москве: Наша цель - возвращение Украины в состав Российского государства
Об этом известный политик, возглавивший вместо Иосифа Кобзона общественную организацию, заявил нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "КП" [аудио]
Новости 24
В Дятьковском районе перевернулась иномарка: двое раненых
Через Брянскую область не пропустили турецкие томаты, зараженные молью
Брянские школьники с ножницами напали на сверстника
В Почепском районе на трассе столкнулись фура и легковушка
Уроженец Брянщины Александр Большунов вновь завоевал "серебро" на чемпионате мира по лыжному спорту
На брянской станции Алтухово открыли памятную доску в честь Анастасии Вяльцевой
В Брянске сотрудники ФСБ устроили учения в аэропорту
Продолжительность жизни в Брянской области увеличилась на 1,5 года
В Брянске все 26 общественных территорий попали в окончательный список на голосование за благоустройство
19-летнего жителя Клинцов будут судить за кражи и грабеж
В этом году на ремонт брянских дорог потратят больше шести миллиардов рублей
В Брянской области за взятку сотруднику ДПС осудили белорусского дальнобойщика
Сотрудница банка в Карачеве присвоила 82,5 тысячи рублей
На российско-украинской границе в Брянской области появилась очередь из 100 фур
Брянским многодетным семьям вернут 30 процентов платы за вывоз мусора
В Клинцах средь бела дня вор вывозил из квартиры бытовую технику на грузовом такси
Особый визит Бориса Пайкина к особенным детям
В Брянской области выбрали лучшего профорга и студенческого лидера региона
Брянский судомоделист стал претендентом на участие в первенстве мира
В Брянске от лже-банкиров потребовали вернуть 42 миллиона рублей
Жителю Почепа дали три года колонии строго режима за смертельное ДТП
В Новозыбковском районе двухлетний ребенок отравился таблетками
В этом году на покупку жилья для брянских врачей потратят 736 миллионов рублей
В Дятьковском районе подросток обокрал дачу пенсионерки