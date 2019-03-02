В Брянске с 1 марта студенты и пенсионеры могут получить электронный проездной

В Брянске с 1 марта школьники, студенты и пенсионеры могут получить электронный проездной. Оплатить по нему проезд в автобусе или троллейбусе можно будет с 1 апреля.

Купить проездной можно в центральном отделении Сбербанка на проспекте Ленина, сообщают в группе Брянский автобус. С 18 марта льготные транспортные карты можно будет приобрести во всех отделениях банка. Залоговая стоимость карты – 100 рублей.

Пополнить карту на следующий месяц можно с 15 числа. И до 5 числа месяца, на который приобретается проездной.

Карту льготникам продадут только с паспортом, СНИЛСом и документом, подтверждающим социальный статус - пенсионным билетом, студенческим билетом или справкой из школы.

Тарифы на льготные проездные билеты:

- для студентов: 480 рублей на автобус или троллейбус и 800 рублей на два вида транспорта;

- для школьников: 430 рублей на автобус или троллейбус и 650 рублей на два вида транспорта;

- для пенсионеров (не имеющих право приобретать единый социальный проездной билет): 430 рублей - троллейбус, 480 рублей - автобус и 800 рублей на два вида транспорта.

Для граждан карту можно пополнить на 800 рублей – на троллейбус или автобус. И на 1000 рублей – на два вида транспорта.

Количество поездок по электронному проездному в течение календарного месяца не ограничено.

Бумажные проездные с апреля продавать не будут. Единый социальный проездной билет планируют заменить на электронный в мае.

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