В этом году в Брянске отремонтируют канализационные коллекторы на 239 миллионов рублей

В этом году в Брянске продолжится программа по ремонту канализационных коллекторов. На работы выделяют 239,2 миллиона рублей. За эти деньги должны завершить реконструкцию коллекторов №3 в Бежицком районе и №5 в Советском районе. А также начнут обновлять коллектор №1 в Бежице.

- Самые сложные работы предстоит провести на коллекторе №5, они обойдутся в 29 и 4 миллиона рублей, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе Брянской городской администрации. - Он начинается у памятника Летчикам, проходит через центральное кладбище к улицам Карачижской и Спартаковской и выходит к городским очистным сооружениям. В рамках ремонта этого коллектора также предстоит пройти сложный участок, находящийся под руслом Десны.

Большая часть выделяемых денег - 209,8 миллиона рублей - пойдет на ремонт коллекторов в Бежице. Там приведут в порядок участки коллектора от улиц Почтовой, Дружбы до канализационной насосной станции-4, находящейся на берегу реки.

Кстати, всего в Брянске порядка 500 километров канализационных сетей. Из них 70 километров - с очень большой степенью износа. Из не ремонтировали с момента прокладки в 60-70-х годах прошлого века.