Путь в профессию

В рамках III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) с 25 февраля по 1 марта 2019 года на базе Брянского базового медицинского колледжа прошли соревнования по двум компетенциям: R2 «Лабораторный медицинский анализ» и 41 «Медицинский и социальный уход» основной возрастной группы и категории «Юниоры» для конкурсантов в возрасте от 14 до 16 лет. В соревнованиях принимали участие школьники Брянской средней общеобразовательной школы №12 имени А.И. Виноградова, студенты Новозыбковского медицинского колледжа, Брянского медикосоциального техникума им. академика Н.М. Амосова и Брянского базового медицинского колледжа.

Чемпионат был очень напряжeнным и для 22 участников, и для 24 экспертов. Конкурсантам предстояло выполнить задания по шести модулям за строго отмеренное время. Они очень волновались, но со всей ответственностью подошли к выполнению своих обязанностей. Это оценили и строгие эксперты, преподаватели медицинских образовательных организаций и представители практического здравоохранения Брянской области. Они отметили хорошую профессиональную подготовку всех участников, старание юниоров, а главное – их стремление помогать людям.

На площадке компетенции «Медицинский и социальный уход» были созданы две рабочие зоны, максимально приближенные к реальным условиям, где участники Чемпионата осуществляли доказательный уход в условиях различных медицинских организаций (хосписа, стационара, домашних условиях) и обучали пациентов в условиях центра сестринского ухода.

В рамках компетенции «Лабораторный медицинский анализ» конкурсанты показали, насколько важно грамотно провести лабораторные исследования. При выполнении заданий они проводили биохимическое, микробиологическое, гематологическое, общеклиническое, гистологическое, санитарногигиеническое исследования.

Лабораторный медицинский анализ: юниоры, эксперты и волонтеры.

Площадки, на которых проходили соревнования, были закрытыми, но у гостей чемпионата и всех желающих была возможность понаблюдать за ходом событий, так как с обеих площадок велась прямая трансляция.

Большую работу проделали и волонтeры. Они встречали и сопровождали гостей и конкурсантов, вели фото и видеосъемку прямо с места событий, рассказывали о Чемпионате, комментировали и разъясняли происходящее.

Почетными гостями Чемпионата стали Романова А.А., начальник отдела охраны здоровья взрослого населения и прогнозирования развития здравоохранения департамента здравоохранения Брянской области, Артюхова Н.А., главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью департамента здравоохранения Брянской области, вицепрезидент «Ассоциации сестринского персонала Брянщины», главная медицинская сестра ГБУЗ «Брянский областной кожновенерологический диспансер», Сидорова Т.Н., главная медицинская сестра ГБУЗ «Брянская городская детская больница №1».

Юниоры и эксперты компетенции «Медицинский и социальный уход».

Параллельно с соревнованиями в колледже проходили мастерклассы для школьников. Ведь не исключено, что многие из них выберут для себя профессию медицинского работника. За три конкурсных дня на мастерклассах побывало около семисот обучающихся из разных районов Брянска и области. Школьники научились правильно измерять рост, массу тела, пульс, артериальное давление, ухаживать за детьми раннего возраста. Особенно понравились гостям мастерклассы по оказанию первой медицинской помощи – сердечнолегочная реанимация взрослого и ребенка с использованием симуляционных фантомов, методика непрямого массажа сердца, «искусственного дыхания». На мастерклассах по лабораторному медицинскому анализу студенты медицинского колледжа показали, как антибиотики воздействуют на культуру микроорганизмов, и рассказали, как определить количество общего белка в биологической жидкости. Ребята с удовольствием наблюдали за подвижностью живых организмов под микроскопом. Захватывающей оказалась и викторина «Этот удивительный мир анатомии», где ребятам предлагались интересные вопросы, загадки. Самые активные участники викторины получили грамоты.

Победителем Чемпионата в компетенции «Медицинский и социальный уход» в основной группе стала Приходько Алина. Второе и третье места у Сычевой Олеси и Кабановой Людмилы соответственно. Сертификатом за профессионализм награждена Бутримова Юлия. В компетенции «Лабораторный медицинский анализ» победу одержала Паршикова Ольга. Призерами стали Плотникова Марина – 2е место, Сысоева Ванесса – 3е место.

В группе «Юниоры» по компетенции «Медицинский и социальный уход» победителем стала Морозова Валерия. Второе место заняла Кирюшина Юлия. Третье место разделили Евстратова София и Фетисова Дарья.

По компетенции «Лабораторный медицинский анализ» первое место заняла Кламбоцкая Валентина, второе место – Митина Ангелина, третье – Слабоспицкая Татьяна. Всем участникам были вручены сертификаты и памятные сувениры.