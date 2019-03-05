Молодые профессионалы Брянского строительного колледжа – одни из лучших

ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» традиционно является одной из крупных соревновательных площадок. На данном чемпионате проводились соревнования по 11 компетенциям: Предпринимательство, Столярное дело, Плотницкое дело, Плотницкое дело (юниоры), Плотницкое дело (навыки мудрых), Электромонтаж, Электромонтаж (юниоры), Электромонтаж (навыки мудрых), Малярные и декоративные работы, Малярные и декоративные работы (юниоры), Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

На торжественном открытии III регионального чемпионата Брянской области «Молодые профессионалы2019» присутствовали почетные гости: заместитель губернатора Александр Михайлович Коробко, директор департамента образования и науки Брянской области Татьяна Владимировна Кулешова, председатель Брянской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Анна Ивановна Голубева, начальник отдела по профессиональному образованию и науке департамента образования и науки Брянской области Сергей Анатольевич Никольский, ректоры вузов, директора профессиональных образовательных организаций, педагогическая общественность области, делегации из Италии и Белоруссии.

Заместитель губернатора А.М. Коробко – один из почетных гостей мероприятия и директор ГБПОУ «Брянский строительный колледж» А.И. Куличенко (справа).

За право быть лидерами в профессии состязались 210 конкурсантов: 142 студента профессиональных образовательных организаций, 51 учащийся школ и организаций дополнительного образования и 17 профессионалов старше 50 лет в новом направлении «Навыки мудрых 50+». К оценке мастерства конкурсантов было привлечено 227 экспертов. Также конкурсанты, набравшие более 500 баллов, получили сертификаты за профессионализм, что означает подтверждение квалификации в своей компетенции по международным стандартам WorldSkills*.

Расширилась география конкурсантов – на чемпионат в Брянскую область впервые приехали студенты из Липецкой, Волгоградской областей, ХантыМансийского АО (Югра), Москвы. Уже традиционно участниками соревнований в Брянской области являются молодые профессионалы из Республики Беларусь и Италии.

Соревновательную площадку ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» посетил заместитель губернатора Александр Михайлович Коробко и директор департамента образования и науки Брянской области Татьяна Владимировна Кулешова.

В соревнованиях по указанным компетенциям приняли участие 66 участников, из которых 28 человек – студенты ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского». Выполнение конкурсных заданий оценивали 70 экспертов из числа преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций высшего и среднего образования.

Большую помощь в работе площадок оказали волонтеры. На соревновательных площадках было задействовано 92 человека из профессиональных образовательных организаций Брянской области.

Брянск одним из первых вошел в число регионов России по реализации пилотного проекта по апробированию компетенции Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, которая проводилась на соревновательной площадке в колледже. Данная компетенция направлена на повышение качества подготовки специалистов сферы ЖКХ. Инициатором по внесению данной компетенции в движение WorldSkills выступила Государственная корпорация «Фонд реформирования ЖКХ».

В рамках проведения деловой программы чемпионата на базе колледжа состоялся круглый стол, посвященный вопросам подготовки специалистов для ЖКХ Брянской области. В работе круглого стола приняли участие директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Адрианов О.В., директор департамента образования и науки Брянской области Кулешова Т.В., начальник жилищной инспекции Брянской области Яньков Р.А., ректор ФГБОУ ВО БГИТУ Егорушкин В.А., директор ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» Куличенко А.И. и представители управления обучающих проектов Государственной корпорации «Фонд реформирования ЖКХ».

Победителям и призерам чемпионата вручили награды.

За время проведения чемпионата площадку в колледже посетили более 400 учащихся 8–11х классов общеобразовательных школ Брянска и Брянской области, которые принимали активное участие в мастерклассах по Малярным и декоративным работам.

Площадку в колледже посетили делегации из Республики Беларусь и Донецкой народной республики.

По итогам III регионального чемпионата «Молодые профессионалы2019» студенты ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» стали победителями в компетенциях: Электромонтаж – Жураков Дмитрий (1 место), Петроченко Виталий (2 место), Электромонтаж (юниоры) – Прокохин Владимир, Семиков Евгений (1 место); Электромонтаж (навыки мудрых) – Жданов Иван Иванович (2 место); Плотницкое дело – Черкасов Павел (1 место), Синчук Дмитрий (2 место); Плотницкое дело (юниоры) – Артемьева Маргарита (1 место), Горшков Андрей (2 место), Чувашов Андрей (3 место); Плотницкое дело (навыки мудрых) – Белобородов Владимир Алексеевич (3 место); Столярное дело – Заблоцкий Александр (3 место); Малярные и декоративные работы – Семенец Анастасия (2 место), Ильюхина Надежда (3 место); Малярные и декоративные работы (юниоры) – Коськовецкая Дарья (2 место); Сварочные технологии – Терещенко Дмитрий (1 место); Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома – Макаров Владимир (1 место), Синицин Кирилл (2 место), Коновалов Андрей (3 место); Предпринимательство (за профессионализм) – Насыров Олег, Валеева Снежана (4 место).

Победа в региональном чемпионате предоставит конкурсантам возможность выйти в финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia**) при успешном выступлении на отборочных соревнованиях.

*Ворлдскиллс

**Ворлдскиллс Россия