Масленица-2019 в Брянске: программа мероприятий

Масленица-2019 в Брянске пройдет 10 марта. Широкая масленица завершится в воскресенье большими народными гуляньями. Провожать зиму и встречать весну будут во всех районах города. Организаторы подготовили народные игрища, песни и пляски, конкурсы, спортивные соревнования, театрализованные представления. Перед началом гуляний сожгут чучело Масленицы. Развлекать горожан будут скоморохи. Самые ловкие попробуют добраться до колокола на масленичном столбе. Народные мастера представят свои работы на ярмарке. Для жителей города наготовят много-много блинов, русских лакомств и угощений. Праздник начинается в 10.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Места праздничных гуляний:

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН:

- площадь Ульянова

- площадь перед ДК имени Дмитрия Медведева

- Пушкинский парк

- площадь перед ДК в поселке Октябрьский

- площадь перед ДК в Радице-Крыловке

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН:

- площадь у стадиона Брянских партизан

- площадь в поселке Большое Полпино

ФОКИНСКИЙ РАЙОН:

- площадь имени Игната Фокина

- площадь в поселке Белые Берега

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:

- сквер имени Карла Маркса.

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