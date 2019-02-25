Сотрудники Брянскэнерго отметили День защитников Отечества турниром по бильярду

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитников Отечества, в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» состоялся турнир по бильярду. В нем приняли участие более 50 работников энергопредприятия. В мастерстве игры в русский бильярд соревновались преимущественно мужчины.

В результате поединка призовые места распределились следующим образом: первое – ведущий специалист службы механизации и транспорта Владимир Ишутин, второе – начальник отдела учета электроэнергии Александр Никейцев, третье – ведущий специалист службы эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и информации Алексей Чирко.

Проведение спортивных соревнований в Брянскэнерго стало доброй традицией. Такие мероприятия помогают разнообразить досуг сотрудников филиала, а также способствуют формированию корпоративного духа энергетиков.