Зимняя Спартакиада ООО «БрянскЭлектро» 2019: смелые, выносливые, меткие

В преддверии Дня защитника Отечества на территории спортпарка «Варяг» прошла зимняя Спартакиада среди сотрудников Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск.Данное событие стало доброй традицией и собрало работников со всей Брянской области, которые решили заявить о себе не только в качестве добросовестных профессионалов предприятия, но и преданных поклонников спортивных состязаний.

На этот раз в зимней Спартакиаде приняли участие восемь сборных команд: верная традициям«Старая Гвардия» (Брянск), «Бригада ОВМ» (Брянск) с загадочной аббревиатурой в названии, воинственные «Викинги» (Брянск), экстравагантные «Боевые пупсы» (Брянск), отважные «Герои» (Дятьково, Дубровка), находчивый«Авангард» (Новозыбков, Клинцы, Унеча), храбрая «Дружина» (Навля, Севск) и неуловимая «Комета» (Почеп, Трубчевск, Стародуб).

С приветственным словом к участникам соревнований обратился генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» Андрей Анатольевич Сорокин, который выразил благодарность всем участникам Спартакиады:

«Дорогие друзья! Сегодня мы собрались на Зимней спартакиаде, которая стала доброй традицией в честь здорового образа жизни всех наших сотрудников. Особенно я рад видеть среди участников команд тех, кто приехал к из наших районных подразделений, так как нам не так часто удается встретиться в такой праздничной обстановке. Уверен, что объединение усилий, как в профессиональной сфере, так и в физической культуре, найдет отражение в наших общих успехах и в высоких производственных достижениях. Ловкости, смелости и удачи всем участникам Спартакиады!»

Генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» - Андрей Анатольевич Сорокин.

В состав компетентного жюри, внимательно следившего за соблюдением правил соревнований, вошли: председатель судейской коллегии – заместитель главного инженера по производственной деятельности Гапонов Г.А.; члены судейской коллегии –управляющий по хозяйственным делам Филиала ПачковД.П., заместитель начальника Центра электросетевых услуг Порохняч Л.Н., заместитель директора Филиала по безопасности – начальник Службы безопасности Богинский И.А. и начальник Центра управления сетями Чекмарев С.Н.

Судейская коллегия Спартакиады.

В программу зимней Спартакиады было включено шесть испытаний. На первом этапе «Визитная карточка» участники презентовали свои команды, используя для этого все возможные средства: выкрикивали приветственные лозунги, пели и даже делали инсценировки.

Визитная карточка команды «Боевые пупсы».

В данном конкурсе зрителей и жюри очень артистичной «визиткой» покорила команда «Бригада ОВМ», которая и стала победителем данного этапа. Все присутствующие наконец узнали, как расшифровывается аббревиатура «ОВМ» - это «оперативно-выездные миньоны» из известного мультфильма «Гадкий я». Несмотря на использование в своем выступлении анимационного сюжета, команда смогла четко выразить основные моменты в работе энергетиков.Исторической постановкой, пришедшей из дремучих лесов Скандинавии, порадовали судейскую коллегию участники команды «Викинги». Команда «Боевые пупсы» зарядила позитивом каждого своей динамичной песенной «визиткой».

Вторым этапом состязаний стала лыжная гонка, которая большинством команд была признана одним из самых сложных испытаний, так как прохождение некоторых отрезков дистанции лыжни и затяжного подъема стали отличной проверкой участников на выносливость. Победителем данного этапа стала команда «Бригада ОВМ». Самым быстрым стал мастер Центра электросетевых работ Александр Швед, он смог прийти к финишу с лучшим результатом по времени в 3 минуты 10 секунд.

Лучший лыжник Спартакиады – Александр Швед.

На третьем этапе спортсмены демонстрировали свои умения в стрельбе из арбалета. Самыми меткими стрелками оказались члены команды «Бригада ОВМ».

Этап «Стрельба из арбалета».

Следующий этап –перетягивание каната – стал самым напряженным и продолжительным испытанием зимней Спартакиады этого года. Практически все команды на протяжении нескольких минут стойко удерживали позиции в канатном поединке, не желая уступать своим соперникам. В этом состязании победу одержала сборная команда Объединенных Советского и БежицкогоРЭСов «Боевые пупсы».

Этап «Перетягивание каната».

Пятый этап Спартакиады оказался совершенно новым для участников – им предложили бросить бревно так далеко, чтобы обогнать своих конкурентов. Дальше всех бросила бревно сборная команда Клинцовского, Унечского и Новозыбковского СП «Авангард», которая и стала лидером в данном виде соревнований.

Заключительным состязанием стал эстафетный биатлон. Быстрее всех полосу препятствий преодолела команда «Бригада ОВМ».

По результатам всех испытаний кубок победителей зимней Спартакиады «БрянскЭлектро» 2019 года перешел команде, занявшей первое место в четырех из шести этапов –команде«Бригада ОВМ» в составе Родионова К.С., Курсина Р.С., Ковалева В.О., Кузина А.В., Шведа А.Ю., Слепухиной Т.Ю. и Гришина И.С.

Победители Спартакиады – команда «Бригада ОВМ».

Серебряным призером соревнований стала команда «Боевые пупсы» (Брянск). С бронзой уехала домой команда «Авангард» (Клинцы, Унеча, Новозыбков). Все участники соревнований получили благодарности, почетные грамоты и ценные призы от руководства Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск.

Переменчивая погода не помешала спортсменам Филиала защитить честь своих команд и подразделений. На спортивной площадке «Варяга» в этот день царила атмосфера Олимпийских игр корпоративного масштаба. Подобные события не только развивают физическую силу и выносливость сотрудников, но и улучшают микроклимат в коллективе. Но на этом спортивные достижения ООО «БрянскЭлектро» не заканчиваются. Ведь работников в будущем ждет еще больше подобных мероприятий, где новые команды будут удивлять всех своей выносливостью, стойкостью и стремлением к победе.

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