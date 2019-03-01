2019-03-01T16:13:06+03:00
Общество

Где брянцам купить живые цветы на 8 марта

Торговать букетами будут в трех районах города
Мария Дедкова
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Купить букет можно будет с 5 по 8 марта.Купить букет можно будет с 5 по 8 марта.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Брянске к Международному женскому Дню организуют уличную торговлю цветами. Купить праздничный букет можно будет с 5 по 8 марта в трех районах города, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Живые цветы будут продавать

в Бежицком районе (с 8.00 до 18.00) на:

- пересечении улицы Медведева и улицы Союзной,

- улице Литейной около дома №48/126,

- на территории, прилегающей к ДК имени Дмитрия Медведева,

- улице Почтовой, около домов №№106-108,

- улице Федюнинского, около дома №1,

- улице III Интернационала, напротив дома №6,

- улице Ульянова, около дома №124,

в Советском районе (с 8.00 до 19.00) на:

- улице Фокина, около дома №41,

- улице Авиационной, № 5-б;

- улице Красноармейской, около дома №31,

- улице Красноармейской, около дома №61,

- улице Красноармейской у остановки «Завод Кремний», четная сторона;

- улице Красноармейской у остановки «Завод Кремний», нечетная сторона,

- проспекте Станке Димитрова у остановки «Областная больница», четная сторона,

в Фокинском районе (с 9.00 до 19.00) на:

- проспекте Московском, около дома №30,

- улице Дзержинского, около дома №3,

- пересечение улицы Полесской и улицы Шолохова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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