Где брянцам купить живые цветы на 8 марта
В Брянске к Международному женскому Дню организуют уличную торговлю цветами. Купить праздничный букет можно будет с 5 по 8 марта в трех районах города, сообщает пресс-служба брянской мэрии.
Живые цветы будут продавать
в Бежицком районе (с 8.00 до 18.00) на:
- пересечении улицы Медведева и улицы Союзной,
- улице Литейной около дома №48/126,
- на территории, прилегающей к ДК имени Дмитрия Медведева,
- улице Почтовой, около домов №№106-108,
- улице Федюнинского, около дома №1,
- улице III Интернационала, напротив дома №6,
- улице Ульянова, около дома №124,
в Советском районе (с 8.00 до 19.00) на:
- улице Фокина, около дома №41,
- улице Авиационной, № 5-б;
- улице Красноармейской, около дома №31,
- улице Красноармейской, около дома №61,
- улице Красноармейской у остановки «Завод Кремний», четная сторона;
- улице Красноармейской у остановки «Завод Кремний», нечетная сторона,
- проспекте Станке Димитрова у остановки «Областная больница», четная сторона,
в Фокинском районе (с 9.00 до 19.00) на:
- проспекте Московском, около дома №30,
- улице Дзержинского, около дома №3,
- пересечение улицы Полесской и улицы Шолохова.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU