На создание доступной среды для инвалидов на Брянщине в этом году потратят почти 21 миллион рублей

В конце прошлого года в Брянской области продлили действие региональной программы "Доступная среда" еще на пять лет, до 2024 года. Основной ее задачей по-прежнему является создание беспрепятственного доступа инвалидов к больницам, общественному транспорту, домам культуры, спорткомплексам, отделам соцзащиты и другим социальным учреждениям. А также вовлечение людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь, в том числе возможность получать образование, устраиваться на работу.

По данным областного правительства, в прошлом году инвалидов на Брянщине стало на 11 тысяч человек больше. Если в 2017 году их было 101008 человек, то в 2018-м - уже 112848.

В этом году на создание доступной среды планируют потратить 28,8 миллиона рублей. Деньги выделяют из областного (12,8 миллиона рублей) и федерального (8 миллионов рублей) бюджетов.

На 2,4 миллиона рублей, которые уже поступили, на Брянщине планируют открыть базовые профессиональные образовательные организации, обеспечивающие поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов.

Появились деньги и на обустройство беспрепятственным доступом трех школ, школы коррекционного развития и школы-интерната. В этом году планируют дооборудовать и Брянский строительно-технологический техникум имени Кучеева и спортивную адаптивную школу для инвалидов «Виктория». Также в этом году сделают более доступной 1 учреждение здравоохранения, 6 - соцзащиты, 2 - занятости, 4 - культуры.

ЦИФРЫ

За прошедшие 4 года по программе "Доступная среда" в Брянской области 213 объектов социальной сферы оборудовали необходимыми элементами доступности.

Из них:

72 подведомственные организации департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

В 2018 году на программу "Доступная среда" в регионе потратили 29,6 млн рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».