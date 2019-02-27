ООО «Брасовские сыры»: на пути к новым достижениям

Продукцию предприятия отметили на мировом уровне

С 11 по 15 февраля в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве прошла 26­я международная выставка продуктов питания «Продэкспо­2019». Организатором мероприятия выступило АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства и Торгово­промышленной палаты Российской Федерации.

В этом году участниками «Продэкспо­2019» стали 2442 компании из 69 стран мира. Свои экспозиции на смотре представили ведущие производители из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Египта, Зимбабве, Мексики, Монако, Непала, России, США, Уругвая, Финляндии, Шри­Ланки, Эфиопии, ЮАР, Японии и других государств. Неудивительно, что выставка так популярна, ведь это отличный шанс не только узнать о новинках в области производства продуктов питания, но и установить новые деловые контакты, а также найти поставщиков и покупателей.

Свою продукцию на мероприятие привезла и известная по всей России брянская компания ООО «Брасовские сыры». Брянское предприятие участвует в выставке «Продэкспо» вот уже в четвертый раз. В этом году продукцию компании отметили особыми медалями и грамотами.

ООО «Брасовские сыры» отметили наградой «Продэкспо» уже в четвертый раз.

Безопасное сырье – качественный продукт

Широкий ассортимент и высокое качество продукции – это главная гордость ООО «Брасовские сыры». Она изготовлена из натурального молока с брянских и калужских ферм и пользуется неизменным спросом у потребителей.

– Безусловно, приятно, что наши труды оценили на таком высоком уровне, – говорит директор ООО «Брасовские сыры» Александр Беленчиков. – Мы стараемся для своих покупателей. Сегодня на заводе производят твердые и полутвердые сыры, сливочное масло и сгущенное молоко. Для их изготовления мы используем только проверенное сырье – молоко коров, которые живут на экологически чистых фермах.

Широкий ассортимент и высокое качество продукции – это главная гордость ООО «Брасовские сыры».

На страже качества продукта стоят высокопрофессиональные специалисты. В лабораториях сырье проверяют на отсутствие антибиотиков, микотоксинов, пестицидов, патогенных микроорганизмов и еще по множеству других параметров. Эксперты сверяют массовую долю жира, белка, лактозы и общее количество микроорганизмов с допустимыми показателями. Как итог, в производство поступает только безопасное сырье.

В цехах, где происходит процесс сыроварения, соблюдают все санитарные требования. Производственные процессы автоматизированы. Это позволяет минимизировать возможность ошибки по причине участия человеческого фактора.

Золотая коллекция сыров завоевала достойное место на российском рынке.

Перспективы развития

На заводе, который расположен в поселке Локоть Брасовского района, производят около 20 видов продукции. Самой широкой является линейка полутвердых сыров. Это сыр «Российский», «Пошехонский», «Костромской», «Гауда», «Маасдам», «Голландский», «Сметанковый» и другие. Кроме этого, на предприятии изготавливают сыры для истинных гурманов с пажитником, грецким орехом, миндалем и медом. Для своих покупателей ООО «Брасовские сыры» предлагают сливочное масло «Крестьянское» и сгущенное молоко, изготовленное по ГОСТу.

В 2015 году выпуск сыра составлял 100 тонн в месяц, в 2017­м – порядка 600 тонн. Рост показателей выпускаемой продукции составил около 400%! Но и это, как оказалось, для компании не предел.

– Сейчас каждый месяц у нас на предприятии изготавливают около 1500 тонн сыра, 90 тонн сливочного масла и 350 тонн сгущенки, перерабатывая больше 15 тысяч тонн молока, – говорит Александр Беленчиков. – В ближайшее время мы планируем расширить производство, как минимум, в два раза. У нас на заводе появится новый цех сыроварения. Недавно начал работу цех упаковки фасованных сыров по технологии Flow­pack (Флоу­пак) и линия по фасовке сгущенного молока в жестяные банки.

Запуск собственных ферм

К слову, ООО «Брасовские сыры» является одним из крупнейших предприятий, включенных в реестр инвестиционных проектов Брянской области. До 2020 года планируется не только расширить, но и модернизировать уже существующее производство.

На заводе будет установлено новое оборудование по переработке сыворотки, введут в эксплуатацию автономную электроподстанцию, приобретут и запустят современную испанскую линию по производству полутвердых сыров, которые так пользуются спросом у покупателей. Также в ближайшем будущем предприятие планирует создать фермы по производству молока на территории Брянской области. Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции и, соответственно, расширить географию рынков сбыта.

Сгущенное молоко, изготовленное по ГОСТу.

Сильной компании все по плечу

У ООО «Брасовские сыры» есть дистрибьюторы в Брянской, Волгоградской, Владимирской, Ленинградской, Воронежской, Липецкой, Калужской областях и Краснодарском крае. Также компания планирует выйти на иностранные рынки.

– Мы будем расширять свое присутствие, – говорит Александр Беленчиков. – Уже сейчас мы стали одним из крупнейших производителей сыра в ЦФО. Продолжим налаживать сотрудничество с другими областями, крупными торговыми сетями. Кроме того, нашими задачами остаются: работа над известностью марок и повышение лояльности потребителя.

Увеличение объемов производства станет толчком для дальнейшего развития предприятия. Сейчас на заводе работают больше 200 человек с зарплатой выше средней по области. Дополнительное финансирование позволит и дальше улучшать условия труда работников, а также привлекать новых перспективных сотрудников.

В цехах соблюдаются все санитарные требования, производственные процессы автоматизированы.

На одной из встреч глава региона Александр Богомаз подчеркнул, что задачи, которые ставит перед собой предприятие, ему по плечу:

– «Брасовские сыры» могут с успехом реализовать свои проекты, предложив покупателям новые виды продукции. Главное, смотреть вперед и развивать производство, тогда предприятие будет иметь успех. А это позволит еще успешнее выполнять программу по импортозамещению на территории страны.

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