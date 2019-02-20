2019-02-20T09:55:11+03:00
Экономика

Брянскэнерго вносит вклад в обеспечение экологической безопасности региона

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Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"
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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги выполнения Программы реализации экологической политики за 2018 год. Плановые показатели документа выполнены в срок, на эти цели предприятие направило более 3,8 миллионов рублей.

Большая работа проведена энергетиками в части уменьшения вредного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, охраны атмосферного воздуха и водных ресурсов. Регулярно проводились лабораторно - инструментальные исследования в зоне влияния 24 производственных объектов филиала - замеры выбросов в атмосферный воздух по веществам: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода (6 производственных объектов); шумового воздействия; электромагнитного излучения в объёме не менее 2 контрольных точек на каждом объекте. По итогам замеров превышение нормативов ПДК, ПДУ не обнаружено. В рамках ежегодного технического осмотра автотранспорта проведен контроль токсичности отработанных газов автотранспорта на показатели СО и СН, регулировка или замена топливной системы автомобилей.

На балансе Брянскэнерго на территории Почепского РЭС имеется одна артезианская скважина. В целях выполнения условий пользования недрами ежеквартально представляется отчетность, а также обеспечен периодический лабораторный контроль за качеством питьевой воды. В 2018 году там дополнительно проведено обслуживание системы доочистки воды (замена фильтров, промывка системы, наладка оборудования системы доочистки). В отчетном году отмечается снижение общего объема водопотребления на 6,28 % и снижение объема водоотведения на 22,95 % по отношению к уровню 2017год.

Энергетики большое внимание уделили защите животного мира. Так, на ВЛ 110 кВ было установлено 965 птицезащитных устройств (ПЗУ). Всего в отчетном году ПЗУ оборудовано 80,4 км воздушных линий электропередач, более, чем на 130 км линий проведена работа по строительству и реконструкции ВЛ 0,4 -35 кВ с заменой неизолированного провода на СИП, который позволяет повысить надежность электроснабжения, снизить зону вырубки просек и полностью исключить гибель птиц на линиях.

С целью увеличения площадей зеленых насаждений, а также озеленения и эстетического оформления территорий подразделений, во всех структурных подразделениях филиала периодически организуются субботники, в ходе которых энергетики приводят в порядок прилегающую к зданиям и объектам филиала территорию. Работники главного офиса Брянскэнерго периодически очищают от мусора Сквер Энергетиков и Аллею Энергетиков. Сотрудники Дубровского и Клинцовского РЭС в преддверии Дня Победы проводят благоустройство территорий подшефных мемориалов: воинского захоронения в деревне Голубее и братской могилы семей партизан, расстрелянных фашистами, в городе Клинцы.

Выполняя мероприятия, предусмотренные Программой реализации экологической политики, Брянскэнерго вносит вклад в обеспечение экологической безопасности Брянской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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