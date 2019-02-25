В Брянске прошел показ одежды молодых дизайнеров «Территория моды»

Февраль – один из самых жарких месяцев в году для дизайнеров и модельеров по всему миру. В четырех модных столицах, Милане, Лондоне, Нью-Йорке и Париже, уже прошли показы коллекций на осень и зиму следующего года. Стараются не отставать от мировых тенденций и брянские дизайнеры одежды. В зрительном зале Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина в воскресенье, 24 февраля, прошла «Территория моды-2019». На ней свои коллекции представили молодые и начинающие дизайнеры, воспитанники школ мод и творческие группы родителей.

Праздничный вечер посвятили миру будущего и космическим путешествиям.Фото: Марина АНТОНОВА

Несколько танцевальных номеров исполнил театр танца "Аплас".Фото: Марина АНТОНОВА

Показ мод прошел в формате концерта. Кроме самих показов на сцене с номерами выступил танцевальный ансамбль. Брянская певица Иванка исполнила песню «Мама». Зрители вместе с ведущими праздника путешествовали по модным показам в космическом пространстве и в мире будущего. Небольшие театральные постановки напоминали и сами показы – модели танцевали, демонстрируя одежду, а не просто ходили по подиуму. Юные модели и крошки-манекенщицы продемонстрировали коллекции повседневной одежды, вечернюю моду, этнические костюмы, вязаные изделия и аксессуары.

Коллекция "Прованс" стала самой крупной на конкурсе.Фото: Марина АНТОНОВА

В жюри конкурса вошли брянские дизайнеры одежды, стилисты, сотрудники Дворца Гагарина. Лучшей коллекцией признали работу творческой группы театра моды «Образ» под руководством Людмилы Быданцевой «Прованс».

Юные воспитанники театра моды предположили, как должна выглядеть современная бизнес-леди.

С песней "Мама" на сцене выступила Иванка.Фото: Марина АНТОНОВА

Маленькие модницы исполнили танец "Бабы Яги".Фото: Марина АНТОНОВА

Во многих показах участвовали совсем юные модели.Фото: Марина АНТОНОВА

Модели играли и танцевали на сцене.Фото: Марина АНТОНОВА

Один из дизайнеров представил джинсовую коллекцию.Фото: Марина АНТОНОВА

Победителям вручили призы и подарки. Фото: Дворец детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина.

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