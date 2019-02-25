Тысячи брянцев отметили День защитника Отечества с ЛДПР

23 февраля одновременно, в 11 часов, праздничная акция стартовала в Трубчевске и Новозыбкове. На родине Бояна под синими партийными знаменами собрались около трехсот горожан, которые не устояли перед соблазном отведать солдатской каши и получить настоящий армейский сухпаек.

По Брянску и области прокатилась череда митингов-концертов, организованных региональным отделением ЛДПР

В третьем по величине городе Брянщины дымный аромат полевой кухни заманил на площадь Октябрьской революции сотню-другую новозыбковцев, активистов и сторонников ЛДПР. Пришедших на митинг земляков с праздником поздравили координаторы городского и районного отделений партии Владимир Непша и Дмитрий Шевцов. В солнечное морозное утро атмосферу праздника создавали гармонисты, песни в их исполнении пришлись всем по душе.

новым членам ЛДПР торжественно вручили партийные билеты

Как и в Трубчевске, в Новозыбкове новым членам ЛДПР торжественно вручили партийные билеты. Такие же церемонии по вступлению в ряды партии состоялись и на других митингах-концертах, организованных брянскими либерал-демократами в День защитника Отечества в Клинцах, Локте, Почепе и Брянске.

В областном центре митинговую эстафету ровно в полдень принял Фокинский район. Собравшихся на площади перед ДК железнодорожников с 23 февраля поздравили депутат Брянского горсовета, лидер фракции ЛДПР, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Мухтар Бадырханов и заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрий Бобков. Фокинцы угощались солдатской кашей с тушенкой, за которую не уставали благодарить организаторов, запивали ее чаем и наслаждались «Вольницей». Так называется ансамбль казачьей песни, который выступил перед фокинцами.

На площади были развернуты палатки, в одной настоящим мужчинам раздавали сухпайки, в другой – зарядные устройства от ЛДПР. Горожане охотно разбирали экземпляры партийной газеты, сувенирную продукцию.

Одним из лозунгов традиционного для ЛДПР мероприятия в этом году стал «Патриотизм молодежи - основа будущего»

Главный митинг-концерт стартовал в 13 часов на площади Революции, где собралось около полутысячи человек, в основном молодежь брянских вузов и техникумов, активисты молодежного крыла ЛДПР. Неслучайно одним из лозунгов традиционного для ЛДПР мероприятия в этом году стал «Патриотизм молодежи - основа будущего», наряду с такими, как «Мужчина - опора семьи, оплот государства» и «Слава русским воинам».

О необходимости защищать интересы военнослужащих и их семей как одном из приоритетов государственной политики заявил в своем выступлении заместитель координатора Брянского регионального отделения ЛДПР Денис Семёнов.

Как и на всех мероприятиях в этот день, раздавали свежий номер партийной газеты «ЛДПР в Брянской области», сувенирную продукцию, армейские пайки и зарядные устройства для гаджетов.

На площадке перед цирком не было отбоя от желающих поесть каши, сваренной в полевой кухне, и получить армейский сухой паек. Любопытство, чем же сейчас кормят в армии, было настолько велико, что некоторые ветераны не удержались и прямо на площади аккуратно вскрыли увесистые пакеты, словно дети новогодние подарки.

Особо удивила царившая на этом митинге по-настоящему теплая и домашняя атмосфера

Самым массовым стал митинг-концерт в Бежицком районе Брянска, начавшийся в 14 часов и собравший около тысячи человек. На площади перед Дворцом культуры имени Д. Медведева дымила полевая кухня, раздавали, как и на всех мероприятиях в этот день, свежий номер партийной газеты «ЛДПР в Брянской области», сувенирную продукцию, армейские пайки и зарядные устройства для гаджетов.

В продолжение патриотической акции новые члены партии получили партийные билеты. А затем для всех бежичан, кто пришел на митинг, ветеранов Великой Отечественной воны и боевых действий в Афганистане и Чечне, прошел большой праздничный концерт. Он был организован при содействии первого заместителя Брянского регионального отделения ЛДПР, депутата Брянской областной Думы Сергея Антошина совместно с районными властями. На сцене Дворца культуры, зрительный зал которого не смог вместить всех желающих, выступили популярные творческие коллективы Бежицы.

В День защитника Отечества в Клинцах праздничный митинг ЛДПР прошел на площади 50-летия Октября. Клинчане пришли на митинг целыми семьями. Горожан с праздником поздравили координаторы ЛДПР по городу Клинцы Владимир Мефед и по Клинцовскому району Виктор Соломенник. После официальной части - праздничный концерт. Конечно, уже как неотъемлемы атрибут праздника - полевая кухня. Виновники торжества получили армейские сухие пайки. Среди почетных гостей праздника был участник штурма Берлина П.Г. Степанов.

В поселке Локоть Брасовского района активисты ЛДПР праздновали День защитника Отечества вместе с земляками на площади Победы под соответствующим лозунгом «ЛДПР - мы умеем побеждать». В этот день в общественном месте, отведенном под акцию, собралось около двухсот человек – все смогли отведать солдатской гречневой каши из фирменной, в цветах ЛДПР, полевой кухни и получить различные подарки и сувениры.

А завершилась праздничная эстафета митингом в Почепе во второй половине дня. Несмотря на безуспешную попытку помешать провести мероприятие под знаменами ЛДПР, чтобы поздравить всех защитников Отечества, на Октябрьскую площадь пришли около 250 человек. Как горячие пирожки разлетались армейские сухпайки, экземпляры многотиражной газеты «ЛДПР в Брянской области» и канцелярские принадлежности. Особо удивила царившая на этом митинге по-настоящему теплая и домашняя атмосфера. Пополдникав кашей и горячим чаем, почепчане хором подпевали местным артистам и дружно аплодировали им, благодаря активистов ЛДПР за отличный подарок в День защитника Отечества.