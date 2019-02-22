В Брянске суд обязал восстановить усадьбу Баженова на улице Калинина

В Брянске Советский районный суд обязал восстановить усадьбу Баженова на улице Калинина. Решение вынесли в четверг, 21 февраля. Работы должны полностью завершить за два года. За это время нужно успеть разработать проектно-сметную документацию и построить дом с флигелем.

- В суде установили, что дом №152 на улице Калинина относили к объектам культурного наследия, - сообщают на сайте суда. Усадьба Баженова с флигелем включала лечебный корпус с мезонином и холодной пристройкой.

Из-за охранного статуса собственник здания должен был любыми способами сохранять памятник архитектуры, но в 2017 году здание снесли до основания.

В суд обратилось управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области.

Кстати, ответчик планирует обжаловать решение суда.

СПРАВКА

Дом Баженова конца 18 века был одним из старейших зданий в Брянске. Впервые он упоминается в городском плане 1808 года. Затем его владельцем стал один из самых богатых брянских купцов Александр Баженов. При нем в главном доме надстроили второй этаж и лоджию. Рядом построили небольшой флигель, фонтан, окружили особняк садами. Эта усадьба считалась одной из самых красивых в уездном Брянске.

В начале 20 века дом, как и многие другие особняки, реквизировали в государственную собственность. В комнатах, где давали балы и устраивали шикарные приемы, устроили госпиталь. Чуть позже здесь находилась детская больница. После войны в дом перевели областной онкологический диспансер. А с 1973-го - кожвендиспансер.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».