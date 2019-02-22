Куда сходить на выходных 23-24 февраля в Брянске

КОНЦЕРТ

«Ватага», КЗ «Дружба», 23 февраля в 17.00

На сцене «Дружбы» - знаменитый брянский ансамбль народной музыки «Ватага». Концерт посвящен сразу двум праздникам – Дню защитника Отечества и 15-летию коллектива.

В юбилейную программу войдут самые лучшие композиции ансамбля. Старые казачьи песни, русские народные и советские, военные, песни партизан Брянщины и многие другие. В свой День рождения ансамбль «Ватага» приготовил несколько музыкальных сюрпризов. Перед зрителем развернется настоящий театр народной песни. (6+)

ТЕАТР

«Царевна лягушка», Театр кукол, 23 февраля в 11.00

Красочная и яркая постановка по мотивам русской народной сказки. Маленьких зрителей ждет встреча с волшебными героями, интересными событиями и увлекательным кукольным миром.

…На красавицу Василису наложили проклятие. И теперь она – хоть и обаятельная, но лягушка. Царскому сыну Ивану придется немало потрудиться, чтобы освободить ее от злых чар и разглядеть красавицу-царевну. (0+)

Фото: Брянский областной театр кукол.

«Преступление и наказание», ТЮЗ, 23 февраля в 18.00

«Преступление и наказание» - первый спектакль в репертуаре брянского Театра юного зрителя по Федору Достоевскому. Автор и режиссер постановки – Михаил Мамедов.

…Родион Раскольников обманывается ложными идеями о сверхчеловеке и разделении людей на великих и ничтожных. Он решается на крайний шаг - убийство, даже не догадываясь, какое после этого ему предстоит понести наказание. От морального падения героя спасает чистая и беззаветная любовь Сони, которая последовала за ним на каторгу.

Спектакль был отмечен различными наградами на престижных театральных конкурсах. (14+)

«Муха-Цокотуха», Театр кукол, 24 февраля в 11.00

«Муха по полю пошла, Муха денежку нашла…». Детская сказка Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» знакома всем с детства.

В Брянском театре кукол красочный спектакль покажут в рамках проекта «Библиотечка детского сада». Проект создан специально для самых маленьких зрителей и включает серию спектаклей, основанных на классической литературе для дошкольников.

В ролях - заслуженная артистка России Наталия Исаева и актриса театра кукол Юлия Горбачева. (0+)

«Золушка», ТЮЗ, 24 февраля в 12.00

Фея-крестная помогает Золушке, уставшей от бесконечных придирок мачехи и сестер, попасть на бал. Из тыквы по волшебству получается прекрасная карета, готов и невероятной красоты наряд – платье и хрустальные туфельки.

На балу в прелестную Золушку влюбляется принц. Но часы скоро пробьют полночь, и карета снова превратится в тыкву...

Это история о том, что доброта, отзывчивость и скромность никогда не выйдут из моды. Красочные костюмы и декорации помогут перенестись на страницы всеми любимой сказки. (3+)

ВЫСТАВКА

«Минималистическая фотография», Городской выставочный зал

В Городском выставочном зале открылась новая экспериментальная выставка фотоклуба «Брянская улица» - «Минималистическая фотография».

Несмотря на кажущуюся простоту, минималистический подход требует от фотографа оригинального мышления. Ведь главный объект на фотографии этого жанра не занимает много места. И должен быть передан самыми необычным и лаконичным способом – геометрическими фигурами, сочетанием цветов…

Сюжеты фотографы «подсмотрели» в природе, в городских пейзажах, открывающихся из окон многоэтажек и крыш, в лабиринте железной дороги и следов автомобилей на снегу… (0+).

«Творческая земля. Академическая дача», Музей братьев Ткачевых

В музее братьев Ткачевых – новая выставка. Экспозиция посвящена тверскому Дому творчества «Академическая дача» имени Ильи Репина, который стал для многих художников вторым домом.

Прочная связь с этим местом и у брянских живописцев - Алексея и Сергея Ткачевых. Там они написали свои самые известные работы: «Между боями», «В колхоз», «Детвора», «Прачки», «В трудные годы», «Подруги», «Хлеб республики», «Матери».

На «Академичке» художники собирали материал для картин из серии «Свадьбы», «Русские женщины», «Они сражались за родину».

В экспозиции - 11 живописных полотен, написанных авторами на «Академической даче» в разные годы. (0+)

ИГРА

«КВН», ДДЮД им. Юрия Гагарина, 26 февраля в 19.00

Во Дворце детского и юношеского творчества в Брянске пройдет фестиваль Официальной Брянской лиги Международного союза КВН. Он откроет 20-й юбилейный сезон игр.

Участники фестиваля - команды из Брянска, Орла, Смоленска и других городов России и ближнего зарубежья. Они сразятся в 1/8 финала. (12+)

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