Брянский школьник спас провалившегося под лед третьеклассника

Брянский школьник Даниил Мельников спас провалившегося под лед третьеклассника. Подросток учится в восьмом классе в Климовской средней школе №2.

Даня возвращался из школы домой и увидел трех мальчишек у реки Ирпа. Они бегали совсем близко к воде, точнее ко льду, который был слишком тонок.

Даня предупредил ребят, чтобы не ступали на лед. Река в том месте глубокая – метра два. И пошел дальше. Но потом решил обернуться и посмотреть, послушала ли его детвора

- На моих глазах один из мальчишек вышел на лед, - рассказывает Даня. – Он моментально провалился по самую грудь и повис руками на льду.

В полынью провалился третьеклассник. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

На принятие решения у Дани было несколько секунд. Он мгновенно скинул рюкзак с плеч и кинулся на помощь малышу. Подросток подбежал к краю реки, лег на живот и подтянулся к провалившемуся ребенку. Даня схватил его за руку. С первого раза вытащить мальчика из полыньи не получилось – застрял. Но Даня не сдавался.

Подросток все-таки вытянул ребенка и оттолкнул его к берегу, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Спасенным оказался ученик третьего класса. Он пообещал запомнить этот урок на всю жизнь.

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