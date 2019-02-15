В Брянске откроют детский технопарк «Кванториум»

Брянская область стала одним из победителей конкурса Министерства просвещения по созданию детских технопарков «Кванториум». Они нужны чтобы дети, играя, изучали передовые технологии и учились применять теорию на практике. Новый технопарк откроется в Брянске уже в сентябре. На него региону выделили 73 миллиона рублей. Брянская область «доплатит» всего лишь 1% - около 730 тысяч рублей.

- Технопарк расположится в бывших мастерских профтехучилища №19 на улице Димитрова в Володарском районе, - рассказала «Комсомолке» заместитель директора департамента образования и науки Брянской области Наталия Чернякова. - Его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. Дело в том, что по условиям кванториум должен находиться в государственном помещении в центре города с удобным подъездом. Бывшие мастерские, по нашему мнению, соответствуют этим требованиям.

Перед тем как в мастерские заселят кванториум, их капитально отремонтируют. Здесь перестелют полы, приведут в порядок потолки, заменят инженерные коммуникации, вставят новые двери и окна.

- Брянский кванториум возводят по типовому стандарту, который разработали в Министерстве, - пояснила Наталия Чернякова. - Внутри разместят, так называемые, квантумы или классы по разным направлениям. Мы выбирали несколько вариантов кванты: робототехники, IT–технологий, биологический, экологический и автоквантум. Здесь же будет лекторий, библиотека, площадка для тестирования устройств и ковокинг и столовая.

Как говорят в региональном департаменте образования и науки, в брянский технопарке каждый год смогут заниматься около 800 ребят. Записать в кванториум можно детей от 7 до 15 лет. Но придти на занятия могут дошколята, старшеклассники и студенты. Все занятия бесплатны.

Еще одним условием работы кванториума являются проекты. Свои изобретения юные брянцы должны представлять каждый год на разных научных выставках.

По словам сотрудников департамента образования, в Брянской области достаточно специалистов, которые будут преподавать в кванториуме.

- Мы собираемся привлекать для обучения техноцентре только преподавателей высшей категории, - рассказывает Наталия Черникова. - Это ученые из наших технических вузов, учителя, прошедшие переподготовку, а также аспиранты, работающие в сфере современных технологий. Кванториум обеспечат современным оборудованием. Министерство предоставит нам список техники, а мы выберем, что нам подходит. Закупать оборудование будут за счет федерального бюджета.

К слову, брянский кванториум возводят в рамках национального проекта «Образование». По нему наш регион также получит федеральную субсидию на строительство школ, пристроек к детсадам, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, переобучение брянских педагогов.

ЦИФРЫ

Всего в стране работают 89 детских техноцентров в 62 регионах. В них занимаются больше 80 тысяч ребят.

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