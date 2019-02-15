2019-02-15T09:49:21+03:00
Общество

В Брянске откроют детский технопарк «Кванториум»

Здесь будут преподавать робототехнику, IT-технологии, экологию и биологию
Мария Дедкова
Поделиться:
Одним из направлений обучения станет робототехника. Фото: официальный сайт проекта "Кванториум"Одним из направлений обучения станет робототехника. Фото: официальный сайт проекта "Кванториум"
Изменить размер текста:

Брянская область стала одним из победителей конкурса Министерства просвещения по созданию детских технопарков «Кванториум». Они нужны чтобы дети, играя, изучали передовые технологии и учились применять теорию на практике. Новый технопарк откроется в Брянске уже в сентябре. На него региону выделили 73 миллиона рублей. Брянская область «доплатит» всего лишь 1% - около 730 тысяч рублей.

- Технопарк расположится в бывших мастерских профтехучилища №19 на улице Димитрова в Володарском районе, - рассказала «Комсомолке» заместитель директора департамента образования и науки Брянской области Наталия Чернякова. - Его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. Дело в том, что по условиям кванториум должен находиться в государственном помещении в центре города с удобным подъездом. Бывшие мастерские, по нашему мнению, соответствуют этим требованиям.

Перед тем как в мастерские заселят кванториум, их капитально отремонтируют. Здесь перестелют полы, приведут в порядок потолки, заменят инженерные коммуникации, вставят новые двери и окна.

- Брянский кванториум возводят по типовому стандарту, который разработали в Министерстве, - пояснила Наталия Чернякова. - Внутри разместят, так называемые, квантумы или классы по разным направлениям. Мы выбирали несколько вариантов кванты: робототехники, IT–технологий, биологический, экологический и автоквантум. Здесь же будет лекторий, библиотека, площадка для тестирования устройств и ковокинг и столовая.

Как говорят в региональном департаменте образования и науки, в брянский технопарке каждый год смогут заниматься около 800 ребят. Записать в кванториум можно детей от 7 до 15 лет. Но придти на занятия могут дошколята, старшеклассники и студенты. Все занятия бесплатны.

Еще одним условием работы кванториума являются проекты. Свои изобретения юные брянцы должны представлять каждый год на разных научных выставках.

По словам сотрудников департамента образования, в Брянской области достаточно специалистов, которые будут преподавать в кванториуме.

- Мы собираемся привлекать для обучения техноцентре только преподавателей высшей категории, - рассказывает Наталия Черникова. - Это ученые из наших технических вузов, учителя, прошедшие переподготовку, а также аспиранты, работающие в сфере современных технологий. Кванториум обеспечат современным оборудованием. Министерство предоставит нам список техники, а мы выберем, что нам подходит. Закупать оборудование будут за счет федерального бюджета.

К слову, брянский кванториум возводят в рамках национального проекта «Образование». По нему наш регион также получит федеральную субсидию на строительство школ, пристроек к детсадам, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, переобучение брянских педагогов.

ЦИФРЫ

Всего в стране работают 89 детских техноцентров в 62 регионах. В них занимаются больше 80 тысяч ребят.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Перекрытие участка Сокольнической линии метро в Москве с 16 по 24 февраля 2019: Что ждет пассажиров подземки
Поезда не будут ходить между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» из-за перекрытия участка Сокольнической линии метро с 16 по 24 февраля 2019
Новости 24
Пропавшего месяц назад брянца Олега Кучерука нашли живым
Утром на улице Урицкого в Брянске задержали пьяного автомобилиста
В Клинцах на улице Мира загорелся автомобиль
Директора брянской компании оштрафовали за коррупционное нарушение
Управляющие компании из Володарского района Брянска накажут за плохую уборку снега и сосулек
В Унече спасли человека из горящей постели
Брянская самбистка Анастасия Черненок завоевала серебряную медаль на первенстве России
На брянском полигоне уничтожили 700 килограммов яблок неизвестного происхождения
На Первомайском мосту в Брянске установили еще один пролет
В Брянской области итоговое собеседование по русскому языку прошли больше 11 тысяч девятиклассников
В Брянской области полицейские продолжают поиски жертв мошенничества скандальной медклиники
Госдолг Брянской области будут платить еще пять лет
В Унечском районе водителя почти с 10-летним стажем лишили прав из-за алкоголизма
Родителям брянских школьников и чиновникам предложили написать ЕГЭ по русскому и математике
По факту смерти заболевшей 4-летней девочки в Новозыбкове завели уголовное дело
В Брянске родственник украл 6 тысяч рублей с банковской карты пенсионерки
В брянском драмтеатре в марте покажут премьерный спектакль
В Новозыбкове выясняют причины смерти четырехлетней девочки