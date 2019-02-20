2019-02-20T12:58:42+03:00
Общество

Ваш мусор – наша забота

ОАО «Чистая планета» дает ответы на главные вопросы, с которыми сталкиваются жители, юридические лица и предприниматели Брянской области при обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года
Мария Иванова
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Основная задача реформы заключается в формировании принципиально новой и современной системы обращения с ТКООсновная задача реформы заключается в формировании принципиально новой и современной системы обращения с ТКО
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При получении квитанций жители частного сектора в Фокинском районе в феврале получили квитанцию, в которой было сразу два платежа: за вывоз мусора и за обращение с ТКО. На трех прописанных человек получилось около 500 рублей. Почему так? За какую строчку

платить?

Ответ: Платеж «вывоз мусора» исключен из общей строки жилищных услуг. Вместо нее с января 2019 года введена плата за обращение с ТКО, которая является коммунальной услугой (как отопление, водоснабжение, электричество), и поэтому на нее распространяются все требования, применяемые к коммунальным услугам (осуществляется индексация, услуга регулируется специальными правилами формирования стоимости и пр.).

Наличие строки «вывоз мусора» в ваших квитанциях возможно только в случае имеющейся у вас задолженности за 2018 год по данной услуге. В иных случаях наличие строки «вывоз мусора» незаконно. Для выяснения необходимо обратиться к соответствующему агенту, указанному в квитанции на оплату (РИРЦ или Газпром Энергосбыт Брянск).

Право собственности на отходы переходит к региональному оператору с момента погрузки отходов в мусоровоз

Право собственности на отходы переходит к региональному оператору с момента погрузки отходов в мусоровоз

Почему медленно устанавливают контейнеры для раздель-ного сбора? У большинства жителей поблизости таких нет. И очень мало пунктов приема вторсырья.

Ответ: Региональный оператор действует на основании региональной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области на 2019–2027 годы», и внедрение раздельного сбора в регионе будет происходить поэтапно в соответствии с утвержденными сроками.

Когда и как можно будет экономить на обращении с ТКО, если жильцы будут сортировать мусор? Иначе нет никакого смысла раскладывать отходы по разным пакетикам.

Ответ: В настоящее время прорабатывается механизм стимулирования раздельного сбора мусора, в том числе и за счет коммунального платежа по обращению с ТКО.

Как будет организован раздельный сбор в многоквартирных домах с мусоропроводом?

Ответ: Предполагается установка экодомиков для раздельного сбора во дворах многоквартирных домов с мусоропроводом.

В рамках новой реформы будет полностью исключена возможность использования для размещения ТКО несанкционированных свалок.

В рамках новой реформы будет полностью исключена возможность использования для размещения ТКО несанкционированных свалок.

Кто должен заключать договор с региональным оператором?

Ответ: Все собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором.

Прямой договор в обязательном порядке заключают юридические лица и индивидуальные предприниматели. Жителям многоквартирных домов и частного сектора услуга может предоставляться в рамках договора публичной оферты. При наличии управляющей организации она обязана заключить договор с региональным оператором.

Нужно ли платить за обращение с ТКО, если в квартире никто не прописан? Может ли владелец квартиры не платить за мусор, если он прописан в другом месте?

Ответ: Оплата начисляется на количество собственников квартиры. Владелец квартиры должен платить за обращение с ТКО, даже если не проживает там. Наличие собственности накладывает обязанности в данном случае.

ОАО "Чистая планета"

ОАО "Чистая планета"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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