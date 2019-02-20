2019-02-20T11:12:23+03:00
Общество

Из Брянска обещают вновь запустить авиарейсы в Москву

Перелеты будет выполнять авиакомпания «Руслайн»
Марина АНТОНОВА
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В ближайших планах брянского аэропорта – возобновить сообщение с Симферополем и Анапой.В ближайших планах брянского аэропорта – возобновить сообщение с Симферополем и Анапой.Фото: Марина АНТОНОВА
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Из брянского аэропорта планируют вновь запустить авиарейсы в Москву. Об этом сообщили в официальной группе нашей воздушной гавани в социальных сетях. Перелеты будет выполнять авиакомпания «Руслайн». Кстати, самолеты авиакомпании «С7» в столицу были заполнены примерно наполовину. Они пролетали в Москву с 15 декабря 2017 года до августа 2018-го.

В ближайших планах брянского аэропорта – возобновить сообщение с Симферополем и Анапой. Рейсы будет выполнять также «Руслайн».

Напомним, недавно стартовали продажи билетов на самолет в Краснодар и Сочи. В Краснодар полеты начнутся уже в середине марта, в Сочи - в начале мая. Из брянского аэропорта по-прежнему можно улететь в Санкт-Петербург. С мая начнутся чартерные рейсы в турецкую Анталью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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