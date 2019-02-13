В филиале Брянскэнерго введен режим повышенной готовности

В связи с ухудшением погодных условий в филиале ПАО «МРСК Центра» -«Брянскэнерго» введён режим повышенной готовности (РПГ).

Центр управления сетями филиала фиксирует локальные отключения электроэнергии в Погарском, Стародубском, Карачевском, Гордеевском районах Брянской области.

Перебои в электроснабжении на территории области вызвана сильным снегопадом, который спровоцировал повреждение обледеневших линий электропередачи и выпадением деревьев из-за границ просек.

Энергетики незамедлительно приступили к устранению перебоев в электроснабжении. В настоящее время работают более 10 бригад. Задействовано 16 единиц техники.

Контакт-центр МРСК Центра в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатным прямым номерам: МРСК Центра: 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13–50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Teleram и Viber.