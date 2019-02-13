2019-02-13T11:20:28+03:00
Экономика

В филиале Брянскэнерго введен режим повышенной готовности

Поделиться:
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
Изменить размер текста:

В связи с ухудшением погодных условий в филиале ПАО «МРСК Центра» -«Брянскэнерго» введён режим повышенной готовности (РПГ).

Центр управления сетями филиала фиксирует локальные отключения электроэнергии в Погарском, Стародубском, Карачевском, Гордеевском районах Брянской области.

Перебои в электроснабжении на территории области вызвана сильным снегопадом, который спровоцировал повреждение обледеневших линий электропередачи и выпадением деревьев из-за границ просек.

Энергетики незамедлительно приступили к устранению перебоев в электроснабжении. В настоящее время работают более 10 бригад. Задействовано 16 единиц техники.

Контакт-центр МРСК Центра в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатным прямым номерам: МРСК Центра: 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13–50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Teleram и Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья мобилизованы в связи с наступающими снегами и метелями
В ближайшие дни на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы
Новости 24
Брянец получил шесть лет колонии за интимную переписку с 11-летней школьницей
В Клинцах горожанин получил условный срок за экстремизм в соцсетях
МЧС: в Брянске убрали все упавшие деревья
Многодетные семьи из Брянска получат участки в деревне Дубровка
В Карачеве задержали невезучего вора
Юным хоккеистам из Новозыбкова подарили новую форму
Житель Карачевского района за вранье суду из потерпевшего стал подозреваемым
В Брянске на улице Урицкого пройдут сплошные проверки водителей
В Брянской области из-за снегопада без электричесва остались восемь социальных объектов
В Бежице прокуроры заметили школу с сосульками на крыше
В Брянске москвич воровал вещи в магазинах и перепродавал на рынке
Из-за снегопада без света остались населенные пункты в семи районах Брянской области
Под Брянском столкнулись легковушка и грузовик: погиб 22-летний пассажир
В Новозыбкове рецидивист получил 7,5 лет тюрьмы за то, что до смерти избил знакомого
В Брянске деревья не выдержали тяжести выпавшего снега
В Брянске задержали таксиста, который торговал наркотиками
В Брянске вновь заговорили об очистке реки Десны
Во время пожара в Клинцовском районе погибли мужчина и женщина
После угроз "хлопнуть в рыло" женщине брянский коммунальщик уволился по собственному желанию
В Брянске на два дня ограничат движение на переезде Орджоникидзеград
Брянская банда убийц получила 56 лет колонии на троих
В Брянской области молдаванке дали год колонии-поселения за незаконное пересечение границы
Утром в ДТП на брянской трассе погиб водитель иномарки
Новым начальником Пограничного управления Брянской области стал Сергей Митюшин
В Брянске у областной больницы запретили разворот
Брянская самбистка Елена Зайкина стала победительницей первенства России
В Фокинском районе Брянска сгорела легковушка